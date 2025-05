El embajador de Reino Unido en España: “Estamos casi en el acuerdo sobre Gibraltar. Es la hora”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con su homólogo de Reino Unido, David Lammy, en Madrid. (Europa Press/MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES)

“Los retos nos obligan a retomar asuntos”. Reino Unido quiere seguir profundizando en su “nueva” relación con la Unión Europea, empujado por la necesidad de no quedar aislado entre Bruselas y Washington tras la salida de Estados Unidos de Europa. La primera cumbre UE-Reino Unido celebrada este lunes en Londres ha puesto de manifiesto, sin conocerse todavía los detalles, que Reino Unido quiere cooperar mucho más con los Veintisiete, especialmente en la defensa, pero también en energía e infraestructura. La libre circulación de personas, no obstante, todavía sigue siendo un tabú en Downing Street.

Pero para alcanzar nuevos acuerdos hay que resolver escollos pendientes tras la abrupta salida de los británicos del bloque comunitario en 2020. Y uno de ellos es la situación de Gibraltar, donde España mantiene el derecho a veto sobre cualquier acuerdo relativo a la colonia británica. El embajador de Reino Unido en España, Sir Alex Ellis, ha asegurado que España, la UE y Reino Unido están “casi casi en el acuerdo”, después de cuatro años de negociaciones y un lustro desde el Brexit. “Es la hora de cerrar el acuerdo y veo la determinación de las dos partes”, ha afirmado este miércoles en un desayuno en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum.

El embajador de Reino Unido en España, Sir Alex Ellis. (EMBAJADA DE REINO UNIDO)

Preguntado acerca de la diferencia de posiciones entre Madrid y Londres, Ellis ha evitado hacer comentarios sobre las negociaciones. “Los dos lados quieren respetar sus posiciones de soberanía, pero es el momento y hay deseo por alcanzar un acuerdo”. Tampoco se ha atrevido a vaticinar una resolución cercana: “No quiero ser optimista ni pesimista”, ha admitido.

En ese sentido, recordó declaraciones recientes de altos funcionarios de la Unión Europea, del Reino Unido y de Gibraltar sobre los avances en esta materia, como las del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien el pasado lunes subrayó el “impulso” dado para concluir las conversaciones y apuntó que “es hora de poner manos a la obra”. Ellis ha subrayado que incluso el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, “no tiene más metáforas para decir que estamos muy cerca” de un acuerdo.

“No nos podemos dar el lujo de no trabajar en conjunto”

El diplomático, que en su extensa carrera ha tomado parte en las negociaciones para la ampliación de la UE y posteriormente la salida de su país del bloque comunitario, ha admitido que “la situación actual” empuja a los países a llegar a acuerdos que hace una década estaban lejanos: “Veo la necesidad de acercarnos más”, ha aseverado.

“Reino Unido ya no pertenece a la UE y necesitamos llegar a acuerdos para la situación de bienes, productos y personas”, asegura. “Los grandes países europeos tenemos que trabajar más en conjunto. No nos podemos dar el lujo de no trabajar más en conjunto”, ha afirmado.