Una española que vive en Londres cuenta la razón por la que le han puesto una restricción en la visa y no puede volver a España: “No entiendo su raciocinio”

Una española en Reino Unido explica su problema con la Student Visa (@minisgar24/TikTok)

Antes de irse a vivir a un país extranjero, es muy importante tener en cuenta cuál es la legislación que rige en dicho lugar, así como otras cuestiones como el precio del alquiler, la posibilidad de encontrar un trabajo o cuál es el nivel de idioma que se requiere para desenvolverte allí con soltura.

Son muchos los estudiantes que toman la decisión de hacer las maletas y marcharse fuera de sus fronteras con el objetivo de ampliar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, también en estos casos existen una serie de normas que establecen cómo será su estancia.

Minerva García (@minisgar24), una joven española que reside en Londres, Reino Unido, se ha encontrado con una situación complicada mientras realiza sus estudios en el extranjero: "Tengo una restricción en la visa y no puedo volver a España“. A través de un vídeo publicado recientemente en su cuenta de TikTok, Minerva ha explicado por qué motivo le ocurre esto.

“No puedo salir del país”

“A mí nadie me había dicho esto”, explica la joven, resaltando que no tenía conocimientos sobre estas restricciones: “Resulta que, como eres estudiante aquí, si tú sales por un período prolongado fuera del Reino Unido, es decir, para ellos período prolongado es más de una semana, significa que tú no quieres permanecer en el Reino Unido”.

La joven española únicamente podría irse por un tiempo mayor durante las vacaciones oficiales del curso. La cuestión se encuentra en que actualmente está en Summer Term, que es un trimestre de verano en el que no tiene clases, pero en el que tiene que hacer la disertación, es decir, el trabajo final de máster: “Se considera que estoy estudiando y no puedo salir del país. Pues me parece maravilloso. Menuda puta mierda”.

Entonces, si ella no cumple este requisito de no marcharse del Reino Unido más de una semana durante el periodo lectivo, si aplica después a la visa de graduado, que es la que permite quedarse trabajando en el país después de obtener el título, te la pueden denegar.

“Déjame trabajar”

Además de la imposibilidad de volver a España durante este periodo en el que no tiene clases, pero todavía se considera que está estudiando, Minerva destaca otra restricción importante: “Tampoco puedo trabajar más de 20 horas, lo cual me parece una putada porque estoy pagando alquiler”.

La Student Visa también impide trabajar más de 20 horas semanales durante el periodo lectivo, algo que supone un problema: “A ver si te piensas que va a venir aquí alguien a pagarme el alquiler o que me gano yo la vida de los vídeos. Ojalá, pero no cobro un duro. ¿Entonces, qué hacemos?, ¿cómo yo puedo de estudiante vivir trabajando solo 20 horas, pagar alquiler, pagar transporte, que es carísimo, e intentar tener una vida social?. Tú explícamelo“.

Estas son las nuevas condiciones para entrar en Reino Unido en 2025: un visado de 12 euros y con una duración de 10 años.

Estas restricciones que Minerva tiene que enfrentar se deben en gran medida al Brexit, como ella señala. Como ciudadana española ahora tiene que pasar por todo el sistema migratorio británico, lo que le impide regresar a su país y trabajar a tiempo completo mientras termina su TFM: “Déjame trabajar. Es que no lo entiendo. ¿Tan difícil es? Ni puedo volver a España ni puedo trabajar más horas. Yo no sé exactamente cuál es el raciocinio que tiene esta gente".