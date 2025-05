La princesa Eugenia de York se sincera sobre la enfermedad que le diagnosticaron con 12 años: “No podía levantarme de la cama”

Princesa Eugenia de York en una imagen de archivo (REUTERS/Hollie Adams)

Pese a que nació en el seno de una familia rodeada por los focos y las cámaras debido a su papel institucional en Reino Unido, la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson siempre optó por mantener un perfil alejado de exposición mediática. Siendo uno de los miembros más desconocidos de los Windsor, la princesa Eugenia de York se ha mantenido al margen de todos los escándalos que han rodeado la vida de su padre, quien fue relacionado con el pederasta Jeffrey Epstein y el caso de abuso sexual en el que estuvo involucrado.

Ahora, el nombre de la hermana de la princesa Beatrice de York ha roto su silencio para hablar de uno de los momentos más duros de su vida. Y es que, cuando apenas tenía 12 años, fue diagnosticada con una enfermedad que le obligó a pasar por quirófano siendo tan solo una niña. No ha sido hasta ahora cuando la royal británica se ha sincerado como nunca antes sobre este delicado capítulo en su vida.

Diez días postrada en una cama

La prima del príncipe Guillermo de Inglaterra se encuentra en el centro de los focos tras contar cómo vivió este revés en su salud en una entrevista a The Telegraph. A sus 35 años, la princesa Eugenia ha revelado que fue diagnosticada de escoliosis siendo todavía una niña. En otras palabras, se trata de una desviación lateral de la columna vertebral que, la mayoría de las veces, se diagnostica durante la adolescencia y que, aunque la mayoría de casos no es grave, puede desencadenar en problemas serios de movilidad e incapacitar al sujeto que la padece con el paso de los años.

De acuerdo con el testimonio de la sobrina de Carlos III, su desviación era lo suficientemente pronunciada como que los médicos le aconsejaran que pasara por quirófano. Una operación que, como ella ha señalado en una reciente entrevista, le causó un “gran sufrimiento”cuando era pequeña.

La intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse la princesa la dejó postrada en la cama durante diez días. Un tiempo en el que su día a día se paralizó. A ello se sumaba el hecho de que estuvo cuatro meses sin asistir al colegio. Tuvo que estar seis días en una silla de ruedas. Durante su convalecencia, su gran apoyo fue su familia.

Como ella misma ha contado, su paso por el quirófano tuvo una duración de ocho horas, lo que pone de manifiesto la complicada operación que vivió. Eugenia de York ha explicado que esta consistió en insertar en su espalda varillas de titanio a ambos lados de la columna y tornillos por encima del cuello de su columna. Tras esto, pasó tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y varias semanas en planta.

“No podía levantarme de la cama y no podía hacer nada por mí misma”, ha confesado en la entrevista con el medio británico. Aunque a lo largo de la conversación no empleó en ningún momento el término trauma, la princesa ha dejado entrever que experimentó un bajón anímico muy parecido a esa experiencia subjetiva. “Estaba muy avergonzada por todo el asunto. No sé por qué ni de dónde vino eso”, ha recordado, agregando que “la incapacidad que conlleva una lesión de la médula espinal es muy difícil de afrontar”.