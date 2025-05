Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro rompen su relación tras anunciar su boda

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en una imagen de archivo. (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS)

No está siendo un año fácil para la cantante Nuria Fergó, que en apenas unos meses ha tenido que afrontar dos momentos dolorosos. El peor de ellos tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando la cantante tuvo que decir adiós a su padre, Pepe, quien fallecía a causa de un cáncer tan solo unas semanas después de que la artista hiciera pública la enfermedad. Casi a la par desvelaba que había aplazado su boda con Juan Pablo Lauro, con quien mantenía una relación desde hace tres años, y dejando claro que no estaba siendo una etapa fácil para ella. Si bien todo el mundo entendió que esta pausa en su compromiso se debía a que estaba preocupada por su progenitor, el tiempo ha demostrado que iba más allá.

Según ha revelado la propia cantante, su historia de amor con el argentino ha llegado a su fin. Así lo ha desvelado en exclusiva el programa Socialité, que ha podido hablar con la andaluza. Sin querer entrar en muchos detalles, Nuria ha confirmado que ya no son pareja, si bien ha aclarado que “se encuentra bien”. “Ella lo que nos dice es que ellos coman en ningún momento, han tenido una fecha para la boda punto por eso es muy difícil aplazar una fecha que no existe”, han explicado desde el espacio de Telecinco.

De este modo, al no tener una fecha establecida para su boda, por lo que se entiende que era más bien una intención de casarse. Fue en el verano de 2023 cuando el también piloto se arrodilló a los pies de la Torre Eiffel de París y le pidió matrimonio, un momento romántico que compartieron con sus seguidores de redes.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó en una imagen de archivo. (Europa Press)

La presentadora de Socialité, María Verdoy, ha querido remarcar lo mucho que le ha sorprendido esta noticia: Era una pareja que se había expuesto mucho, habían hablado de lo felices que estaban. Yo veía a Nuria muy convencida, en una relación sana, aparentemente”.

Movimientos en las redes sociales

Si bien nunca llegó ese ‘sí, quiero’, Nuria y Juan Pablo vivían juntos en Madrid tal y como si fueran marido y mujer. Desde ahí compartían los momentos más felices y dedicatorias que no dudaban en hacer públicas en sus redes sociales. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", le llegó a decir ella en un post.

Parece que esta ruptura es una decisión sólida. Al menos para ella, pues es lo que se traduce del movimiento que ha hecho la malagueña en sus redes sociales, donde ha borrado casi todas las fotografías en las que aparecía con Lauro. Él, por su parte, sí que mantiene los vídeos e instantáneas en los que también aparece Nuria.

El dolor de la pérdida de su padre

Nuria Fergó anunciaba el pasado 6 de marzo, a través de sus redes sociales, que su padre Pepe, tenía cáncer. “Nunca piensas que te puede tocar porque es una lotería. Le tocó a mi padre. Cáncer. La familia junta, a su lado para darle todo el amor y disfrutar de él todo lo que se pueda

Nuria Fergó y su padre en una imagen de las redes sociales de la cantante. (instagram.com/nuria_fergo)

Y apenas un mes después, tras una semana llorando su pérdida en silencio, la cantante desvelaba que su progenitor falleció el pasado 28 de marzo. Lo comunicó a través de un emotivo post publicado en su cuenta de Instagram con el que se despedía públicamente de él, relatando cómo fueron sus últimos momentos y destacando que lo más importante es que no sufrió en ningún momento.

“Hola mi gente preciosa, os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las 12 para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8.30 de la mañana para comunicarme que se iba”, ha comenzado, confesando que en esos momentos “solo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí despedirnos de él”.

“Y nos esperó”, ha añadido, desvelando que “a la hora de verlo y estar con él... se fue”. Como ha contado, estaba acompañado por su familia. “Mi madre, mi hermana y yo solo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo solo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz”, afirmaba.