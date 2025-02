La DGT pone en el foco a los camiones y autobuses: controles de velocidad e ITVs móviles en las carreteras

Varios camiones circulan, a 27 de enero de 2024, en La Jonquera, Girona. (Lorena Sopêna/Europa Press)

Desde este lunes hasta el domingo, 23 de febrero, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una nueva campaña de vigilancia intensiva dirigida a camiones y autobuses, así como a sus conductores. Según informó el ministerio del Interior, esta iniciativa busca garantizar que estos vehículos y sus operadores cumplan con las normativas de seguridad vial, poniendo especial atención en aspectos como la velocidad, las horas de conducción y descanso, el estado técnico de los vehículos y la seguridad de las cargas transportadas.

Según ha explicado el Ministerio del Interior, la campaña se complementa con la realización de ITVs móviles en carretera que comprobarán las condiciones técnicas de los vehículos pesados que están circulando.

La operación especial, que cuenta con la participación de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como de policías locales y autonómicas que se sumen a la iniciativa, se enmarca dentro del calendario anual de actuaciones especiales de la Organización Internacional de Policías de Tráfico (ROADPOL). Esta organización coordina esfuerzos internacionales para mejorar la seguridad vial en Europa, y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil forma parte de ella.

580 camioneros denunciados en 2023

Según explica en una información RTVE, en la última campaña de estas características, realizada en febrero de 2023, se inspeccionaron 2.830 vehículos, de los cuales 580 conductores de camiones y 22 de autobuses fueron denunciados por incumplir diversas normativas. Además, 12 camiones fueron inmovilizados debido a irregularidades graves.

Entre las infracciones más comunes detectadas en 2023 destacaron las relacionadas con el tacógrafo y el exceso de horas de conducción, que representaron el 26,9% de las denuncias. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los conductores respeten los límites establecidos, evitando así situaciones que puedan poner en peligro la seguridad vial.

En cuanto al origen de los vehículos controlados durante la campaña de 2023, el 95,2% correspondían a vehículos residentes en España, mientras que el 3,8% procedían de otros países de la Unión Europea y el 1% restante eran no residentes en la UE. Este desglose pone de manifiesto que la mayor parte de las infracciones detectadas se producen en vehículos nacionales, aunque también se vigila el cumplimiento de las normativas por parte de transportistas internacionales.

300 denuncias al día en los autobuses escolares

En cuanto a los conductores de autobuses, la última campaña especial de la DGT realizada en el pasado mes de febrero reflejó que en tan solo una semana, más de 2.700 autobuses de transporte escolar -fueron denunciados por incumplir la normativa de tráfico vigente.

La mayoría de las infracciones tenían que ver con infracciones administrativas, entre ellas, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar o no contar con un seguro.... En cuanto a las irregularidades técnicas, un primer informe sobre el Estado Técnico del Parque de Vehículos Español de Transporte Escolar Colectivo (TEC), basado en una muestra de 16.772 vehículos en todo el territorio nacional, expuso que cerca del 20% de los casi 67.000 vehículos que utilizan diariamente 25 millones de menores para ir y volver del colegio no supera la ITV.