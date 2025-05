Dos liberales en el sexo se encuentran en ‘First Dates’ pero no coinciden en sus gustos: “No me gusta ir por un pueblo con la gente desnuda o atada con correas”

La cita entre Raúl y Sonia en 'First Dates' (Montaje Infobae, Mediaset)

El programa First Dates volvió a sorprender con una cita entre dos personas con una mentalidad abierta respecto a las relaciones, pero que no coincidieron en su visión del amor libre. Raúl, un hombre con miedo a enamorarse y a la monotonía, y Sonia, una mujer que defiende las relaciones abiertas, compartieron una velada que dejó claro que, aunque comparten una actitud liberal hacia la sexualidad, sus preferencias y límites no coinciden.

Raúl, de 51 años, quien ha confesado que no cree en las relaciones tradicionales, compartió su perspectiva sobre el amor libre. “Lo tradicional no va conmigo. Me canso de la persona, se acaba la magia, es monótono”, explicó, dejando claro que su búsqueda era “una mujer de mente abierta”, con la que poder tener sexo con otras personas sin estar todo el tiempo bajo la vigilancia de su pareja y sin necesidad de estar enamorados.

Por su parte, Sonia, una soltera de Barcelona de 52 años, quien ha regresado al programa tras una primera cita fallida, también tiene claro su enfoque liberal hacia las relaciones. “Creo que el ser humano es infiel por naturaleza y el concepto de pareja abierta es el futuro de las relaciones”, expresó con rotundidad. Sonia, de hecho, dejó claro que le gustaría encontrar un hombre que fuera capaz de sorprenderla y llevarla más allá de lo convencional: “Me gustaría que, sin mediar palabra, me dieran un beso que me dejara sin aliento, me agarra del pelo y me encerrara en una habitación. Lo que pase dentro, es cosa nuestra…”.

“Cuando estoy en pareja no necesito nada del ambiente liberal”

La cita entre Raúl y Sonia en 'First Dates' (Mediaset)

Sin embargo, cuando Sonia conoció a Raúl, no se sintió atraída por su “porte”. A pesar de su pensamiento liberal, Sonia confesó que Raúl no encajaba en su perfil. “No era mi perfil. Me gusta un hombre más varonil, no era un hombre para mí”, aseguró. Aunque Raúl sentía que ya la conocía de algún lugar, fue Sonia quien le recordó que era su segunda vez en First Dates, “no soy afortunada”, le ha comentado.

Durante la cena, Sonia preguntó a Raúl sobre su concepto de pareja abierta, y él compartió detalles sobre su experiencia en el mundo liberal. Raúl relató cómo un hombre se le acercó en la playa para proponerle tener sexo con su esposa, lo cual él aceptó, marcando su primera experiencia sexual tras salir de la mili. Raúl también reveló que solía visitar un pueblo conocido como “la meca de las parejas liberales”, un lugar lleno de orgías y encuentros sexuales, algo que a Sonia no compartía.

“No me gusta ir por un pueblo con la gente desnuda o atada con correas, pero para gustos…”, comentó Sonia, dejando claro que aunque es liberal, ella no está interesada en esa clase de ambiente. La soltera hizo hincapié en que su concepto de libertad no está necesariamente ligado a la promiscuidad ni a los grandes eventos liberales. “Yo cuando estoy en pareja no necesito nada del ambiente liberal”, expresó tajante. Algo que le causó confusión a Raúl.

La cita entre Raúl y Sonia en 'First Dates' (Mediaset)

El contraste de opiniones se profundizó cuando Raúl intentó comprender las preferencias de Sonia. Ella le explicó que su mentalidad de pareja abierta era válida solo cuando no estaba en una relación comprometida, ya que para ella, la pareja y el ambiente liberal estaban “reñidos”. Sonia también advirtió que su cita parecía buscar una compañera para aventuras sexuales, mientras que ella buscaba algo más allá de un simple juego de cama.

Finalmente, el ambiente se tornó incierto, y aunque el cámara, propuso que se volvieran a ver, Sonia no estaba tan segura. Sin embargo, le ofreció la posibilidad de coincidir en otra ocasión para charlar y aclarar todos los malentendidos. “El tiempo dirá”, concluyó Sonia, dejando abierta la puerta para una futura amistad, aunque no para una relación amorosa.