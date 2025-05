Núria Vilanova (CEAPI): “España supone para los empresarios de América Latina un trampolín al mundo”

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)

La inversión de empresarios de América Latina en España crece año a año porque nuestro país supone para ellos “un trampolín al mundo”, reconoce Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y de Atrevia. Considera que la política arancelaria de Donald Trump ha hecho que estos empresarios amplíen el foco que antes tenían muy dirigido a Estados Unidos y vean en España, Europa y Asia una gran oportunidad para crecer. En nuestro país buscan, principalmente, “empresas con marca, porque las marcas españolas viajan bien”.

Pregunta: CEAPI celebra el próximo mes en Sevilla el VIII Congreso Iberoamericano que reunirá a 320 presidentes y consejeros delegados de empresas de América Latina. ¿Cuál es el objetivo del congreso este año?

Respuesta: La coyuntura actual hace que Iberoamérica sea una oportunidad y queremos trabajar en cómo convertir esa oportunidad en realidad. Creemos que lo que está ocurriendo puede llevar al despertar de Europa y que se dé cuenta de lo importante que es tener influencia en el mundo, ya sea política o económica, y que vea que su región natural de influencia es América Latina. Tiene que asegurar lo que se llaman materiales críticos, como la energía, los alimentos, el bono demográfico... y América Latina es la gran despensa de alimentos del mundo y una de las regiones con más recursos minerales, energía y agua. Además, posee un bono demográfico del que carecen las grandes potencias, incluida China, que ve cómo su población está envejeciendo. Ahora, ni Europa ni Estados Unidos ni China tienen ese bono demográfico de gente joven que son el relevo generacional y nuevos consumidores.

P.: Usted dijo en mayo del año pasado que estábamos “en la cresta de la ola de un tsunami inversor en España procedente de las empresas latinoamericanas y que se iba a acelerar. ¿Sigue subiendo?

R.: Para los empresarios de Iberoamérica, España supone un trampolín al mundo. Seguimos en la cresta de la ola y aumenta la inversión. La incertidumbre actual hace que España sea para ellos aún más importante debido a que las decisiones que se han tomado en Estados Unidos están frenando la inversión en ese país. El año pasado las inversiones latinoamericanas en España aumentaron un 24% y este año siguen creciendo y puede que se aceleren. En paralelo, se plantea un tema muy interesante. Hace tres años, los países del llamado sur global estaban empezando a hablar de que no era lógico que todas las transacciones comerciales en el mundo se hicieran con moneda dólar y que había que buscar una alternativa. No creo que esta alternativa vaya a ser el euro, creo que acabará siendo una criptomoneda o que habrá una bolsa de compensación, pero el euro se puede convertir en una moneda alternativa, no para transacciones, pero sí en cuanto a que interesa tener inversiones en zona dólar y también en zona euro. Se está cuestionando la hegemonía del dólar en el mundo y este proceso se va a acelerar, por lo tanto, el euro se puede convertir en una moneda en la que interesa tener inversiones. Los latinos le llaman una moneda dura y están interesados tener inversiones en él.

P.: ¿Cuáles son los países latinoamericanos que más invierten en España?

R.: Los países que más invierten en España en acumulado histórico son México, Brasil y Argentina. Pero no hay país pequeño en cuanto a la inversión. Un ejemplo es Guatemala que tiene una trayectoria muy importante de crear los holdings de sus empresas en España. En el caso de Chile, que siempre miraba a Estados Unidos, con el cambio político empezaron a pensar que había que diversificar y cada vez son más las inversiones chilenas en España. Un factor muy importante en este incremento es que los empresarios actuales ya no sufren el coste de aprendizaje de invertir en aquí que sufrieron los que llegaron antes, en el sentido que el primero tiene más riesgo de equivocarse o de no tener el socio adecuado, pero cuando se va creando un ecosistema de empresarios de tu país, que tienen esa experiencia inversora y que la comparten contigo, origina un efecto muy positivo y anima a muchos a invertir en España.

P.: ¿Qué sectores españoles son los más atractivos para los inversores latinoamericanos?

R.: Buscan en España empresas con marca, porque las marcas españolas viajan bien. Un ejemplo son Zara o Mango. Da igual que te pasees por Londres, Chile o París, en sus calles te encuentras las grandes marcas españolas de moda y también de alimentación. Nuestro país ha construido marcas que han conseguido la suficiente reputación como para tener éxito en otros países. El otro factor que buscan son empresas que tengan buenos equipos humanos, con talento, experiencia y un gran currículum detrás, con las que se puedan presentar a concursos en Estados Unidos o en Australia, porque les dan una ventaja competitiva. En cuanto a sectores, ahora ha aumentado la inversión en energía, en infraestructuras, en alimentación, en agroindustria, en moda y en educación.

P.: ¿Y qué sectores gustan más a los españoles para invertir en Latinoamérica?

R.: España empezó con las famosas utilities de agua, energía, infraestructuras y telecomunicaciones, pero ahora va a Iberoamérica a invertir en consultoría, finanzas y moda. El flujo inversor ha cambiado y viene, sobre todo, de Latinoamérica a España.

P.: En este nuevo escenario geopolítico que está marcado por la guerra arancelaria de Donald Trump y su acercamiento a Putin, la unión y la colaboración entre empresas iberoamericanas y españolas urge más que nunca.

R.: Donald Trump es una persona muy pragmática con la que se puede negociar. Se tiene la imagen de que toma decisiones erráticas, pero creo que sabe muy bien lo que quiere, a pesar de que posee un estilo de negociación muy duro al que no estamos acostumbrados. El quiere ganar, pero no hay manera de ganar si no se llega a un acuerdo y acabará negociando. La parte virtuosa de su manera de negociar es llevar el pulso a un extremo para después llegar a un acuerdo que parezca razonable a las dos partes. Ese estilo de negociación ha despertado en los países la necesidad de sentirse más fuertes, de ser dueños de su propio destino. Hasta ahora se decía ¿qué va a hacer Estados Unidos por Europa? y ahora lo que se pregunta es ¿cómo va a reaccionar Europa a las políticas de Estados Unidos? Para mí, una de las virtudes maravillosas de esta situación es que Europa empiece a pensar que tiene que ser la dueña de su propio destino y asegurar sus necesidades de materias estratégicas, de minerales, de energía, de todo. Que se haga mayor y que despierte. En cuanto a América Latina, Estados Unidos es su mercado natural porque está físicamente cerca, pero ahora entiende que necesita diversificar alianzas y que no puede elegir entre papá y mamá, China y Estados Unidos, tiene que tener otros aliados.

P.: España ha sido un hilo conductor entre la Unión Europea y América Latina. ¿Tras la nueva política arancelaria de Estados Unidos este hilo conductor tiene que reforzarse para facilitar la entrada de las empresas latinoamericanas a nuevos mercados de Europa?

R.: América Latina está viendo una gran oportunidad en Europa y sin duda España va a ser su gran aliado, pero también tiene que entenderse con Oriente Medio y la India.

P.: En el VIII Congreso de CEAPI se va a hablar del papel de la mujer empresaria en América Latina, ¿la brecha de género en estos países se ha reducido o aún es ancha y profunda? ¿En qué sectores la mujer se está acercando con paso firme a la igualdad de género?

R.: La brecha de género todavía es grande, pero en los doce años de CEAPI hemos visto un cambio espectacular en el papel de la mujer en posiciones directivas de las empresas, sobre todo en las familiares. Durante años, las mujeres heredaban la propiedad de la empresa familiar pero no su gestión, que quedaba en manos de los hijos. Por primera vez, se está dando un cambio encaminado a que las mujeres también sean candidatas a heredar la gestión de la compañía, eso no pasaba antes. Además, cada vez hay más mujeres emprendedoras y directivas, lo que supone una gran noticia.

P.: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan ahora las empresas iberoamericanas?

R.: Se enfrentan sobre todo a cambios de tendencia, entre ellos de política. Después del Covid se produjo un cambio a la izquierda y ahora parece que se está viviendo un nuevo cambio de ciclo a la derecha. También se enfrentan a lo que yo creo que es una oportunidad, a diversificar su riesgo en diferentes monedas. Ya tienen claro que deben ser globales y diversificar más sus mercados para crecer e ir más allá de su mercado natural que hasta ahora era Estados Unidos. Otros cambios que deben asumir son los tecnológicos y no solo la inteligencia artificial. Junto a estos retos también se les presentan muchas oportunidades de la mano de la minería, que puede ayudar a muchos países a aumentar su Producto Interior Bruto.