Pelayo Díaz, roto en ‘Supervivientes’ al recordar su historia de amor con David Delfín: “No me podía creer que fuera para despedirme de él”

Pelayo Díaz se ha abierto como nunca en Supervivientes, lo ha hecho durante el emotivo puente de las emociones, en el que el estilista ha revivido parte de su pasado. En concreto, ha compartido recuerdos profundamente personales de su etapa junto al desaparecido David Delfín, dejando claro que, detrás del personaje mediático, hay una historia marcada por el amor, la pérdida y muchas lecciones de vida.

Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Pelayo ha hablado de su relación con el diseñador, a quien ha definido como “el gran amor de su vida”. Ha contado cómo, cuando aún vivían en distintas ciudades y ambos tenían pareja, comenzaron a intercambiar cartas y libros. “Él me enviaba libros a Londres y a cambio yo le enviaba una carta contándole lo que hacía, pero no pasó nada porque los dos teníamos pareja”, ha explicado. Años después, cuando ya estaban solteros, compartieron una cena que marcó un antes y un después: “Entré al baño y al salir me dije: deja de hacerte el fuerte, estás enamorado de él”.

Su historia duró más de cuatro años, pero el propio Pelayo ha reconocido que el orgullo fue el motivo de la ruptura. “Aprendí que no hay que ser orgulloso, yo no volví con él cuando me lo pidió porque le dije, ‘no voy a estar disponible cuando tú digas’. Yo me quise hacer el duro y no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí”, ha confesado, dejando ver el peso de lo no vivido.

Uno de los momentos más duros del relato ha llegado cuando ha recordado la muerte de David. Aunque durante un año estaba esperando el desenlace, el impacto fue igualmente devastador: “El día que se murió David fue terrible. Yo estaba en Barcelona y me llamó una amiga. Fue casi un año de estar pendiente de esa llamada”.

“Es que ver una persona que tenía toda la luz del mundo, marchitarse. Le costaba que le viéramos así. Cuando volví a Madrid, que fue el AVE más largo del mundo, y subí esas escaleras y le vi en esa cama... No me podía creer que fuera para despedirme de él. Fue, además, la primera vez que me enfrentaba a la muerte de un ser querido. Fue mucho shock, toda la familia ahí, sus seres queridos... Fue terrible. Lo tengo un poco como si fuera una película, algo que vi en una película, algo que no me pasó porque lo he puesto en un lugar al que, afortunadamente, puedo volver”.

Una infancia dura marcada por el bullying

Pelayo también ha hablado sobre su infancia, marcada por el bullying en el colegio de monjas donde ha estudiado. “Siempre jugaba con las niñas, un día llegué a clase y nadie me hablaba. Una amiga me dijo, ‘la monja nos ha pedido que no hablemos contigo porque tienes que hablar con los niños’. Yo me quedé sin amigos, estuve así una semana”, ha contado con tristeza. Incluso ha confesado haber vivido situaciones que ni siquiera sus padres conocen.

Pelayo Díaz en 'Supervivientes'. (Telecinco)

A pesar de todo, Pelayo ha dejado claro que hoy en día está disfrutando la vida que siempre soñó tener en el mundo de la moda. “Estoy viviendo la vida que siempre quise, no me puedo quejar. Me vino bruscamente gracias a Cámbiame, fue de un día para otro que no sé si me pude aclimatar”, ha explicado. Sin embargo, ha reconocido que no siempre ha gestionado bien el éxito: “Me arrepiento de lo mal que lo gestioné, no sé si la gente lo puede entender”.