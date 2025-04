‘Supervivientes 2025′: la amenaza de abandono de Koldo Royo, la aparatosa caída de Pelayo y el cambio físico de Laura Cuevas

Koldo en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

La noche de este martes, 29 de abril, todas las miradas estaban puestas en Koldo Royo durante la gala de Supervivientes 2025. Y es que el concursante del reality de Telecinco fue evacuado de la playa por motivos de salud. El equipo médico del programa tuvo que asistir al participante de manera urgente, lo que les ha llevado a tomar una decisión respecto a su continuidad en el concurso.

Minutos antes de conocer la decisión que había tomado el equipo médico del formato de Mediaset, Koldo ha actualizado su delicado estado de salud. “Me encuentro bien, pero psicológicamente ya estoy muy cansado. Estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando”, ha detallado el cocinero.

El de San Sebastián también ha lanzado una petición que ya había hecho en horas anteriores. El chef ha vuelto a reiterar su decisión de marcharse de Honduras. “Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás”, ha afirmado a Carlos Sobera en Tierra de Nadie.

Koldo Royo en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“Me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruto de hacer las pruebas, lo doy todo. Pero hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo”, ha continuado diciendo.

Pese a que sus deseos es poder volver a España, lo cierto es que Koldo Royo continuará en Cayos Cochinos unos días más. El parte médico indica que “tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en la región dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa“. No obstante, este se aferra a la idea de que los votos del público pongan fin a su paso por Honduras, pues junto a Makoke y Manuel González, el participante continúa nominado.

La expulsión de Laura Cuevas

Quien sí ha puesto fin a su aventura ha sido Laura Cuevas, quien tras 53 días en Supervivientes se ha convertido en la nueva expulsada definitiva del formato. Tras el duelo vivido con Carmen Alcayde, la ahora exparticipante fue elegida por el público para regresar a España. No obstante, poco antes de tomar un vuelo con destino a nuestro país, la gaditana se ha visto por primera vez en el espejo.

Luciendo un bikini rosa, Laura Cuevas no ha podido evitar sorprenderse al ver su espectacular cambio físico. “¡Uy, uy uy! Sin culo, pero plana", ha manifestado, haciendo referencia a la pérdida de peso que ha tenido durante su estancia. “¡Me veo espectacular!”, ha añadido, poco antes de centrarse en el bronceado de su piel. "¡Madre mía, es que ahora veo el color!“.

Laura Cuevas muestra su cambio físico en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

La aparatosa caída de Pelayo

Uno de los momentos más angustiosos de la gala ha sido la sorprendente caída que ha sufrido Pelayo Díaz durante la prueba de Recompensa. Todo tuvo lugar en la parte final del programa, donde los concursantes tenían que simular un castell. El diseñador español y su equipo debían formar una torre de piezas para liberar el tridente de Poseidón. Ha sido entonces cuando ha sufrido un percance que le ha dejado gritando de dolor y rabia, pues tras subirse a los hombros de Joshua, quien a su vez estaba subido en los de Damián, cayó de espaldas a la arena.

Pelayo Díaz en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Aunque en un primer momento continuó con normalidad para terminar la prueba en el menor tiempo posible, pese a la insistencia de Laura Madrueño de que tuvieran cuidado de no hacerse daño, al finalizar, el diseñador se quedó postrado en el suelo quejándose del dolor que estaba sufriendo en la espalda. El participante tuvo que recibir asistencia del equipo médico y, afortunadamente, todo quedó en un gran susto.