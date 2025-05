Cuántas calorías tiene una fresa

Esta popular fruta es alabada tanto por su sabor como sus propiedades nutricionales(Pixabay)

Para mantener una alimentación saludable y equilibrada, el consumo de frutas es esencial. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) recomienda tomar cinco raciones de fruta y verdura diaria, compuestas por 2-3 raciones de verdura o hasta 4 de frutas. En esta temporada, las fresas son de los productos más populares.

Conocidas por su sabor dulce y versatilidad en la cocina, las fresas tienen un periodo de recolección que se extiende entre febrero y junio, coincidiendo con el final del otoño y el inicio del verano. Este fruto, ampliamente consumido en batidos, postres y diversas preparaciones, destaca no solo por su popularidad, sino también por sus propiedades nutricionales.

Son, además, una opción ideal para quienes buscan controlar su ingesta calórica. La Academia Española de Nutrición y Dietética calcula que las fresas contienen únicamente 33 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que equivale a unas cuatro o cinco unidades. El consumo diario de fresas no solo es una delicia para el paladar, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud, según diversos estudios científicos.

Beneficios de las fresas

Batido de fresa con canela, una bebida refrescante que combina el dulzor natural de la fruta con un toque aromático. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Española de Nutrición (FEN) destaca que las fresas contienen vitamina C, flavonoides, antocianinas y ácido elágico, compuestos que desempeñan un papel crucial en la protección celular frente al daño causado por los radicales libres. Este daño oxidativo está relacionado con el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y problemas cardíacos. Además, un estudio realizado en 2016 por la Universidad de George Mason, en Virginia, y publicado en la revista Nutrients, subraya que las antocianinas presentes en las fresas pueden mejorar la función endotelial y reducir la presión arterial, lo que refuerza su potencial para promover la salud cardiovascular.

La vitamina C, uno de los componentes más destacados de las fresas, actúa como un antioxidante potente que protege al organismo del estrés oxidativo. Este proceso, causado por un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo, puede dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro y a diversas enfermedades. De acuerdo con la Fundación Española de Corazón, las frutas, incluidas las fresas, están compuestas en su mayoría por agua, con un contenido que oscila entre el 80% y el 90%. Este alto porcentaje de agua, combinado con su bajo aporte calórico, convierte a las fresas en un alimento ideal para mantener una dieta equilibrada y saludable. Además, su riqueza en vitamina C las posiciona como una fuente destacada de este nutriente, superando incluso a las naranjas, tradicionalmente asociadas con este compuesto. Según el Reglamento Europeo, cualquier alimento que supere los 24 mg de vitamina C por cada 100 gramos se considera rico en este nutriente, y las fresas cumplen con creces este criterio.

Además de sus beneficios para el corazón y la regulación del azúcar en sangre, las fresas son una opción alimenticia versátil que puede incorporarse fácilmente en diferentes preparaciones culinarias. Desde batidos y ensaladas hasta postres y salsas, su sabor y textura las convierten en un ingrediente popular en todo el mundo. Sin embargo, más allá de su uso en la cocina, su valor nutricional las posiciona como un alimento clave para quienes buscan mejorar su bienestar general.