La odisea de una adolescente de 14 años para un correcto diagnóstico: “Para tres hospitales mi hija tenía una enfermedad psiquiátrica, pero no era así”

Carmen, una adolescente de 14 años, fue diagnosticada erróneamente con problemas psiquiátricos en tres hospitales italianos diferentes. En cambio, en la institución sanitaria San Camillo de Roma descubrieron la verdadera causa de sus síntomas: una enfermedad autoinmune rara conocida como Mogad (Desorden Asociado a Anticuerpos contra la Glicoproteína de Mielina del Oligodendrocito).

Según ha informado el medio Corriere della Sera, este diagnóstico correcto no solo ha salvado a la joven de una vida dependiente de psicofármacos, sino que también ha evitado que continuara utilizando un catéter vesical de manera permanente. Todo esto como consecuencia de una equivocada identificación de la enfermedad.

Síntomas sin explicación

El calvario de Carmen comenzó cuando empezó a experimentar síntomas como fuertes dolores de cabeza, fiebre persistente y náuseas. Inicialmente, estos signos fueron interpretados como una posible gripe. Sin embargo, la situación se agravó cuando la adolescente dejó de poder orinar, a pesar de sentir la necesidad de hacerlo. “Sentía el estímulo, me sentía hinchada, pero no podía ir al baño”, ha relatado la joven al medio italiano. Ante esta situación, sus padres, Giuseppe y Alessandra, decidieron llevarla al servicio de urgencias del hospital, donde le vaciaron la vejiga y la dieron de alta. No obstante, el problema reapareció poco después.

La familia buscó entonces atención médica en un otro centro hospitalario. Allí, Carmen fue ingresada para realizarle más pruebas. Según ha adelantado Corriere della Sera, los médicos no lograron identificar la causa de sus síntomas y, en cambio, comenzaron a considerar que la adolescente podría estar enfrentando un trastorno psiquiátrico. Todas las pruebas eran negativas, por lo que los doctores establecieron que la adolescente padecía ansiedad y depresión. Esta hipótesis llevó a que fuera derivada a otra clínica, donde nuevamente no se encontró una explicación clara para su condición.

Más pruebas para averiguar la enfermedad

Finalmente, los padres decidieron trasladar a su hija al San Camillo Forlanini, en la capital italiana: “Carmen, que sin duda es sensible, no está tan ansiosa. No podíamos creer aquel diagnóstico y no nos dimos por vencidos”, relatan los padres de la joven. En este centro, un equipo médico se comprometió a investigar a fondo su caso. Según el medio italiano, los especialistas no cesaron en su búsqueda hasta identificar que la joven padecía MOGAD, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y que puede provocar síntomas neurológicos graves. Este diagnóstico permitió iniciar un tratamiento adecuado, lo que marcó un punto de inflexión en su recuperación.

El caso de Carmen pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los pacientes con enfermedades raras, especialmente cuando los síntomas iniciales pueden confundirse con otros trastornos más comunes. Según los médicos del San Camillo Forlanini, el diagnóstico temprano y preciso de estas patologías es crucial para evitar complicaciones graves y tratamientos inadecuados. Además, resalta la importancia de no descartar posibles causas físicas en pacientes que inicialmente podrían ser etiquetados como casos psiquiátricos.

La familia de Carmen expresó su agradecimiento al equipo médico del hospital romano por su dedicación y profesionalismo. Este caso también ha generado un debate en Italia sobre la necesidad de mejorar los protocolos de diagnóstico en los hospitales, especialmente en lo que respecta a enfermedades poco frecuentes.