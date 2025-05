La inteligencia artificial como solución al aislamiento social: “La tecnología no vale nada si no hay nadie que la use”

COTI, la app que combate el aislamiento social de las personas mayores. (Imagen Composición Infobae)

Durante la pandemia de la Covid-19, Encarna, una mujer de 76 años con Alzheimer, vivió un aislamiento total. Vivía sola, sin la posibilidad de recibir visitas y desconectada digitalmente de su familia y de su neuropsicólogo, Antonio González-Adalid. Este fue el momento clave que impulsó la creación de COTI, una aplicación diseñada para reducir la exclusión tecnológica de las personas mayores, que enfrentan barreras cognitivas y educativas.

En este sentido, menos del 40% de las personas de entre 75 y 84 años usa internet de manera regular, y ese porcentaje baja al 11,4 % en personas mayores de 84, según varios estudios recientes. Esta desconexión digital agrava el aislamiento social y limita el acceso a servicios esenciales como la atención médica.

Antonio, neuropsicólogo con más de 12 años de experiencia, es el CEO de COTI. En una entrevista concebida a Infobae España, explica cómo surgió la idea de la aplicación: “Durante la pandemia, atendía a Encarna, quien no estaba motivada para hacer ejercicios de estimulación cognitiva, pero sí quería conocer las novedades de su familia. Me frustró mucho darme cuenta de que usaba un móvil analógico y tenía la capacidad para utilizar un smartphone. No había ninguna herramienta en el mercado que pudiera satisfacer esta necesidad”.

Inteligencia artificial para combatir la soledad

COTI se presenta como una plataforma adaptativa que conecta a las personas mayores con sus familias y profesionales de la salud. La aplicación funciona a través de un panel que permite a los familiares y médicos ver la actividad de la persona mayor, facilitando el seguimiento de su bienestar.

A medida que el usuario avanza, la aplicación desbloquea nuevas funciones, adaptándose a su progreso. “COTI se personaliza según las capacidades del usuario. Al principio, asignamos un perfil de acuerdo con su nivel, y a medida que avanza, la aplicación ofrece nuevas opciones”, comenta Antonio.

La aplicación utiliza inteligencia artificial, pero de manera sencilla: “La inteligencia artificial es muy modesta”, dice el CEO. “Es un sistema de recomendación que ajusta la experiencia en función del usuario. Para ellos, es como un juego de Candy Crush”, subraya Antonio.

A través del algoritmo, COTI detecta cambios en los patrones de comportamiento del usuario y proporciona recomendaciones y recordatorios personalizados, lo que facilita un seguimiento más eficaz de la salud mental y emocional.

Un aspecto destacado de COTI es su diseño no invasivo, algo que fue esencial para su creador. “El collar o la pulsera nos parecía algo invasivo, pero con COTI se monitorea de manera orgánica”, señala. Esto hace que la experiencia para el usuario sea mucho más natural y menos intrusiva que otros dispositivos de monitoreo.

Además, COTI está diseñada para ser fácil de usar. La plataforma no solo facilita la comunicación, sino que también ayuda a fomentar el envejecimiento activo. “Lo importante es ver cómo una persona con demencia se mueve y se relaciona, y que los profesionales lo vean”, aclara Antonio.

Romper barreras y conectar mejor

El impacto de COTI ha sido positivo desde su lanzamiento en 2024. La aplicación ya ha beneficiado a más de 500 personas mayores y 5.000 miembros de sus familias. Además, ha sido reconocida en los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social como finalista en la categoría de Economía Senior. “Estamos muy agradecidos por este reconocimiento”, destaca González-Adalid.

COTI no solo resuelve el problema de la comunicación entre las personas mayores y sus seres queridos, sino que también promueve la autonomía y mejora la calidad de vida. El sistema de acceso de la plataforma garantiza la seguridad de los usuarios, que solo pueden acceder mediante invitación verificada a través de un número de teléfono.

“Nuestro objetivo es romper las barreras digitales y ayudar a las personas mayores a estar mejor conectadas con sus familias y profesionales de la salud”, indica Antonio. “La tecnología no vale nada si no hay nadie que la use”, sentencia el CEO.