Las famosas sevillanas se alzan contra el ‘boom’ de las influencers en la Feria de Abril: “Estoy un poco hasta el ‘pirri’”

Marina García. (instagram.com/mgarciarod)

Llega el mes de abril -o de mayo- y Sevilla se llena de trajes de flamenca, flores, rebujitos y canciones de sevillanas para celebrar su semana más grande. Si bien hace un tiempo era una fiesta a la que prácticamente solo acudían los autóctonos y algún que otro familiar o amigo, desde hace un tiempo se ha convertido en una atracción turística. Cada vez es más habitual ver a gitanas hablando con eses y sin un deje de ese acento tan característico, y es que todo el mundo quiere estar en la capital andaluza para disfrutar de su feria. O al menos todas las influencers.

Eso es lo que están criticando al menos muchas famosas sevillanas, que han aprovechado sus redes sociales para denunciar que durante estos días el barrio de Los Remedios está lleno a más no poder. Marina García, exconcursante de La isla de las tentaciones, es una de ellas y en sus redes se ha quejado de que: "la gente se coloque trajes de flamenca sin sentir lo más mínimo y hagan trends bailando“. Lo hizo tras ver a otra exconcursante de LIDLT, Rosario Matew, valenciana de nacimiento, bailando con un traje de flamenca en Sevilla.

El debate no tardó en llegar y muchas sevillanas mostraron su descontento, explicando que muchas influencers aprovechan la cita para ganar visibilidad en las redes, sin respetar la tradición y su sentido cultural.

Ana Rosa Quintana, Rocío Crusset y Eugenia Martínez de Irujio en la Feria del año 2024. (Europa Press)

La modelo Raquel Revuelta, quien además es fundadora de la pasarela de moda flamenca SIMOF, también se ha mojado en este tema: “Llevamos viviendo la Feria de Abril desde que somos pequeños, estamos acostumbradas a ir con nuestras madres a comprarnos todo lo necesario para ir, no necesitamos que nos den consejos de fuera porque sabemos cómo nos tenemos que vestir”.

En el lado opuesto está la también generadora de contenido Patrizienta, que hace unos días anunciaba en sus redes: “Empiezan las peleas por ver quién es más Sevillana”. “El año pasado estuvimos, y me gustó pero sin más. Me encantó ver a las niñas vestidas, las familias la calle, que todo el mundo hablase con todo mundo, e incluso os conocí a algunas de vosotras y me hizo mucha ilusión (también nos llevamos alguna que otra mala mirada)”, seguía.

“Lo siento, pero no puedo con el: ‘la feria es para los sevillanos, los sevillanos lo más, es que faltáis respeto a la tradición, al vestido, al peinado...’ ¡Qué coñazo!“.

Para terminar, mandó un recado a los sevillanos que visitan Madrid, su ciudad natal, por otros motivos. "Lo de siempre, no vengáis a Madrid a estudiar, no vengáis a ver a vuestros amigos/familiares a Madrid, que es nuestro. No cojáis aviones en Barajas, no vengáis a los conciertos más importantes, ni a los festivales ni a nada no? Todo mi para ti en TikTok es esto. Y ojo, que no digo que no haya que respetar las tradiciones, pero vamos a mí me da igual como vengas vestida a la verbena o a lo que sea...”, terminaba.

Violeta Magriñán vestira de flamenca para la Feria de Abril. (instagram.com/violeta)

Violega Magriñán tampoco es de Sevilla, pero se ha querido perder la Feria, lo que también le ha generado críticas. Sin embargo, aseguraba que tenía que “vivirlo una vez en la vida” aunque fuera solo por ponerse un vestido de Rocío Osorno, “que me hace una ilusión increíble”. “Si no fuera por eso, os juro que ya con todos los vídeos que he visto de la Feria estoy un poco hasta el ‘pirri’”, sentenciaba.