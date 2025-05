Manuel Díaz 'El Cordobés', rotundo en defensa de Terelu Campos: "Yo le daría dos Goyas"

Fieles a la Feria de Abril, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis no se han perdido la fiesta con la que la revista 'Vanity Fair' ha celebrado por todo lo alto este lunes la esperada 'noche de El Pescaíto' que da inicio en el Real de la Feria a la semana más especial del año para miles de sevillanos.

Derrochando risas y complicidad ante las cámaras que reflejan que están en su mejor momento después de 23 años juntos, la pareja ha bromeado con la posible vuelta a los ruedos del torero cuando cumpla 60 años -tiene 56- tras su retirada a finales de 2023. "Dice que no lo dejo torear. No, ya no torea más" ha expresado entre risas la venezolana. "Que no me deja por lo menos matar gusanos, chiquillo. Aunque sea en el campo, déjame que haga algo. Que estamos muy bien como estamos y en la tele y haciendo muchas cosas" ha añadido su marido con una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que no oculta que tampoco echa tanto de menos las plazas de toros porque está encantado con su nueva faceta de colaborador -en 'TardeAR'- y presentador -como sustituto de Bertín Osborne en 'El show de Bertín' en Canal Sur mientras el cantante graba 'Tu cara me suena'-: "La verdad que respeto mucho la profesión de periodista, de profesionales del medio, porque no es fácil. Hay muy buena gente en España que lo hace muy bien. Pero es una oportunidad y lo estoy disfrutando. Yo creo que al principio hice muchas cosas cuando empezaba y ahora lo he retomado. Pero tranquilo, tampoco creo que sea mi finalidad".

Hablando de presentadores, Manuel se ha deshecho en piropos con Terelu Campos, con la que como nos ha contado "me he criado viéndola". "Su madre, que la quería yo un montón, María Teresa, que a mí me adoraba también. Y conmigo era muy especial. Siempre me tenía presente, me ayudaba en todo lo que podía. Yo a Terelu es que la he visto como a la hija de Rocío, como a Rociito. Es que yo me he criado con ellas prácticamente" ha repetido, asegurando que "Terelu es una persona cariñosísima, entrañable".

"Un Goya, pero yo le daría dos. Uno doble. Se merece dos" ha añadido, aplaudiendo con sentido del humor la faceta de actriz de la hija de María Teresa Campos tras debutar en el teatro con la obra 'Santa Lola' el pasado 26 de abril en Valladolid.

Este domingo fue el 89º cumpleaños de Manuel Benítez 'El Cordobés' y, como ha revelado su hijo, pudieron celebrarlo con él: "Le dimos una vueltecita, le dimos un beso, muy bien, muy contento. Y la verdad que le vemos como un chaval. Él está muy bien".

"Me hace mucha ilusión. Ahora que estoy en todo, porque como he estado tantos años que no he ido, ahora a todos los que me llaman voy. Sí, recuperando mucho tiempo y con mucha ilusión que es lo importante. Todo lo que se recupere es bueno siempre" ha revelado emocionado por la maravillosa relación que tiene ahora con su padre tras su reconciliación.