El matrimonio entre Mary y Federico de Dinamarca podría peligrar, según cuentan los medios alemanes

Federico y Mary de Dinamarca en una imagen de archivo. (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Existen rumores de que el matrimonio conformado por Federico y Mary de Dinamarca esté pasando por otra de sus crisis. Las imágenes que han hecho saltar todas las alarmas fueron tomadas durante el evento dedicado al 80º aniversario de la liberación de Dinamarca del régimen nazi. Según han querido hacer saber los expertos que se encontraban en la reunión, la actitud de los reyes no era del todo normal y podrían estar pasando por una crisis matrimonial.

Un encuentro sin contacto

Tal y como ha querido expresar la prensa alemana, el matrimonio real se mostraba distante, sin conexión. No mostraron una sola muestra de afecto físico y se daban la espalda el uno al otro constantemente. “Parecían distantes. ¿Contacto físico? No ha habido suerte. Están de espaldas el uno al otro y sus miradas apenas se encuentran”, afirmaba el periódico alemán Bunte.

El rey Frederik y la reina María de Dinamarca (REUTERS).

Esta no es más que otra vez que los reyes de Dinamarca hacen saltar las alarmas sobre un posible distanciamiento. Es posible que la pareja tan solo esté pasando por un momento de discusiones o simples roces, pero lo que está claro, es que no dejan mucho margen entre una discusión y otra. Bunte analizaba la situación, dando a entender que entre el matrimonio no hay casi ni contacto visual en la mayoría de sus encuentros en público.

Felipe VI y Letizia durante el 80º aniversario de la liberación de Dinamarca del régimen nazi (EFE)

A este evento conmemorativo acudieron otras personalidades como el rey Carlos III, quien viajó desde Polonia para estar presente; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; o los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes se mostraron cercanos con los reyes de Dinamarca.

Su respuesta a los medios

A pesar de las especulaciones, los reyes de Dinamarca han querido dar la cara, poniendo su amor por bandera. Al poco tiempo de que la prensa alemana publicara tal contenido poniendo en duda el amor que se tienen, Mary y Federico se pusieron frente a las cámaras para desmentir cualquier tipo de información sobre su relación.

EL PRINCIPE FEDERICO DE DINAMARCA CELEBRA SUS 50 AÑOS POR TODO LO ALTO (EUROPA PRESS)

Según dice creer el periódico alemán, esto no es más que una estrategia para “desafiar los rumores de crisis”. Además, los reyes de Dinamarca se han encargado de lavar su imagen, publicando imágenes institucionales en las que se muestran mucho más afectivos que durante su paso por el 80º aniversario. “Ahora, de repente, parecen estar de nuevo enamorados. Parecen personas diferentes", afirmaba el periódico Bunte. En las imágenes que se han publicado, tomadas durante la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, se puede ver a los reyes de Dinamarca más enamorados que nunca, paseando por los pasillos del palacio de Fredensborg.

Federico y Mary de Dinamarca (Europa Press)

Cabe destacar que recientemente ha salido la noticia de que la familia real danesa ha inaugurado la temporada de navegación a bordo del Dannebrog. Esta noticia también la ha cubierto el periódico alemán Bunte. En las imágenes se puede ver un matrimonio más feliz que nunca, preparando su periodo vacacional. Como cada verano, Federico y Mary de Dinamarca atienden a sus tradiciones familiares. Esta consiste en navegar a bordo del yate Dannebrog y se remonta al siglo XIX. Según cuenta la prensa alemana, este verano visitarán las Islas Feroe del 11 al 13 de junio. “Su primera gran gira del año comienza el 25 de agosto y dura hasta el 28 de agosto. El crucero comienza en Frederikshavn en Jutlandia, continúa hasta Thisted el 26 de agosto y hasta la isla de Læsø el 27 de agosto. El viaje termina en Samsø”, concluye el periódico alemán.