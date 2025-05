Una trabajadora de Mercadona denuncia a su superior por agresión sexual y la empresa se niega a investigarlo pese a que la Fiscalía pide 5 años de cárcel

Imagen de una tienda de Mercadona.

La pesadilla de María (nombre ficticio), trabajadora de Mercadona en una tienda de la provincia de Ciudad Real, parece no acabarse. Tras presentar una denuncia por las múltiples agresiones sexuales contra el coordinador del centro en el que trabajaba, darse de baja con un cuadro de ansiedad y depresión y pedir la extinción de su contrato, ha visto como la empresa se niega a conceder esto último ni pretende investigar lo sucedido de manera interna.

Una postura que, para el sindicato de la afectada, Maysa, resulta sorprendente: incluso la Fiscalía provincial ha concluido en un escrito de acusación que se proceda a la apertura de un juicio y ha recomendado una pena de casi 5 años de cárcel. “Al menos en 12 ocasiones desde el mes de abril de 2022 mantuvo con ella diversos encuentros en su despacho, en los cuales el acusado, con ocasión de tratar cuestiones relacionadas con el trabajo desarrollado por María y actuando con la intención de menoscabar su libertad sexual, se aproximaba a ella y le acariciaba los brazos, la cara y el pecho por encima de la ropa”.

Esta conducta acabó provocándole a la trabajadora una “crisis de ansiedad” el día 18 de abril de 2023, tras un nuevo encuentro en el que, según explicó en su denuncia, su superior volvió a tocarla y a decirle que “no podía seguir así, que su trabajo lo tenía que mejorar”. “Esto te lo puedes evitar si su te dejaras de que yo te tocara”, le dijo él supuestamente, según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Infobae España. Al salir de ese encuentro y sufrir la crisis, María necesitó asistencia médica por un cuadro de ansiedad y depresivo por el que, actualmente, sigue recibiendo asistencia psicológica del Servicio de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Mercadona se niega a abrir un protocolo de acoso

En los últimos años, la empresa Mercadona, que tan buena reputación mantenía tanto entre los trabajadores como entre los consumidores, ha sido señalada por el maltrato que sufren algunos de sus trabajadores. Así, al menos, lo han denunciado ellos mismos a este medio en numerosas ocasiones. Han aportado testimonios y pruebas de múltiples casos de acoso laboral, en los que su integridad física y psicológica ha podido verse afectada.

En el caso de María, a este acoso laboral se le sumarían una o varias agresiones sexuales, las pruebas señaladas por la Fiscalía tras la investigación realizada no declaran la culpabilidad del acusado, pero sí llevan al organismo judicial a solicitar la apertura de un “juicio oral ante el Juzgado de lo Penal”. Con todo, Mercadona no ha abierto ninguna investigación interna al respecto, según las fuentes consultadas, que señalan la de alejamiento de 200 metros impuesta como medida cautelar. Una orden que, por otro lado, ya habría sido quebrada según otra denuncia presentada por María.

Es más, ante la solicitud de la extinción de su contrato por una posible vulneración de sus derechos fundamentales, Mercadona se ha negado a rescindir su relación laboral con María y le ha ofrecido, en cambio, “trasladarla a ella a otra tienda” que, según nos explican desde su sindicato, se encuentra a una considerable mayor distancia de su domicilio.

En Mercadona se ofrecen a “trasladarla a María a otra tienda”

No hay “hechos constatables” para Mercadona

Mercadona también ha asegurado que en diciembre de 2023 (no aclara si antes o después de que se hubiera producido la última y definitiva agresión denunciada por la víctima) realizó “un informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales” que “no arrojó ningún indicio de acoso sexual ni comportamientos que pudieran señalar la existencia de tal problemática”.

Así lo indica en una carta dirigida a Maysa: “Corresponde a la jurisdicción penal la investigación y resolución de los hechos denunciados, conforme al principio de presunción de inocencia que ampara a todas las personas implicadas”. Así, Mercadona declara que como la denuncia se realizó en la Policía y la trabajadora no hizo “una denuncia interna previa”, no es posible abrir un protocolo de acoso sin “hechos constatables que así lo ameriten”.

Para Maysa, estos argumentos carecen de fundamento porque entienden que la Evaluación de Riesgos Psicosociales es un control periódico que no exonera en ningún caso de activar un protocolo de acoso, un mecanismo específico para casos como el de María. Por otro lado, no comprenden cómo Mercadona puede asegurar que no haya “hechos constatables” que justifiquen una investigación interna cuando la Fiscalía sí lo ha considerado en la vía penal.

“Su responsable de tienda (el acusado) está presentando testificales de Gerentes (sus subordinados) para su juicio”, le recuerdan a la empresa en un escrito, incidiendo en que, al ser su superior, tiene un gran poder sobre sus empleados y podría estar coaccionándolos de cara al proceso judicial. “Además, si resulta ser cierto, podría haber más víctimas”, dicen a Infobae España.

Un recorte en el sueldo de María

Desde diciembre de 2023, esta trabajadora se encuentra de baja, una situación por la que la Seguridad Social cubre el 75% de su salario. Por convenio, Mercadona debería aportar el 25% restante siempre y cuando el trabajador se someta a un seguimiento por parte del personal médico de la empresa. Sin embargo, desde Maysa aseguran que los médicos de Mercadona no se han puesto en ningún momento en contacto con María, “suprimiendo desde el primer momento el abono en nómina” de ese complemento. Ni siquiera han esperado al séptimo día para descontarle ese 25%, algo marcado por la legislación.

No es, sin embargo, el único ingreso que Mercadona ha decidido no concederle a María. Esta empleada tampoco ha recibido la prima anual que la empresa paga a sus trabajadores en caso de que estos pasen su evaluación anual, algo que en el caso de ella había cumplido. A pesar de que el sindicato preguntó a Mercadona por estas decisiones, que no solo suponen un perjuicio para la empleada a nivel económico sino que podrían agravar su estado psicológico, la cadena de supermercados no dio respuesta alguna.

Establecimiento de Mercadona.

“La última etapa de esta empresa es absurda”

“Esto es una vergüenza”, sentencia Sonia Argüelles, secretaria general del sindicato. “Llevo 20 años en la profesión y esto no lo hace ninguna empresa”. Para ella, el quid de la cuestión está en por qué, pese a la mala publicidad que podría suponer para la empresa que se supiera, se niegan a pagarle el 100% de su salario. “¿Por qué Mercadona no paga una prima? Parece que la estén castigando".

En reportajes anteriores, Infobae España ha dado voz a otros trabajadores que aseguran que este tipo de recortes en los sueldos suelen ser habituales para aquellos trabajadores que no cumplen con el Modelo de empresa. Algunos, incluso, señalan que este tipo de medidas podrían ser una “política empresarial” por la que se busca presionar a los trabajadores para que se amolden a las exigencias de la compañía.

Una supuesta dinámica en la que los principales afectados habrían sido aquellos trabajadores con necesidades especiales, como las madres solteras o los que se encuentran en situación de Incapacidad Temporal o quienes requieren de algún tipo de seguimiento médico, ya sea por una lesión o una enfermedad crónica. “La última etapa de esta empresa es absurda”, concluye Sonia. “Tienen maltratada a la plantilla”.