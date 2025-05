Una española que vive en Estados Unidos cuenta costumbres que no entiende del país: “Voy al supermercado y en la caja me preguntan qué plan tengo para la noche”

Una española en Estados Unidos cuenta una de las cosas que más le sorprenden del país (@auroraguijarro/TikTok)

Las diferencias socioculturales son una de las cuestiones que más notan los extranjeros que se van a vivir a otro país. Acostumbrados a la manera en la que se estructura la sociedad en su lugar natal, la forma en la que las personas se relacionan y se comunican, encontrarse con situaciones desconocidas puede provocarles un choque cultural.

En cada país hay una forma de vincularse con el resto (más reservada, más cercana...) y de entablar conversación. No solo en relación al idioma, que se irá mejorando con el tiempo para que la comunicación sea más efectiva, sino también las convenciones sociales que hay en torno al habla.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Aurora Guijarro, una joven española que vive en Estados Unidos, ha explicado en un vídeo recientemente publicado en su cuenta de TikTok (@auroraguijarro) que esta es una de las cuestiones que menos entiende del país en el que reside. Allí, cuando va a comprar a algún establecimiento, los dependientes suelen intentar entablar una conversación con el cliente en cierta manera más cercana, lo que le ha resultado extraño e incluso incómodo en algunas ocasiones.

“Es un poco falso, forzado”

“Hoy os quiero hablar de una cosa que hay veces que me hace sentir un poco incómoda: la small talk”, explica Aurora. “En Estados Unidos es supertípico que, cuando vas a un sitio a comprar o cuando te atienden en algún lado, te preguntan cosas muy random. Me ha pasado un montón de veces de ir al supermercado a comprar y, cuando me están cobrando en la caja, me preguntan ‘¿qué planes tienes para esta noche?’. Y es como: ‘¿qué planes crees que tengo si estoy comprando una lechuga y un limón?’“.

Esto es algo que no ocurre en España ni en otros países, donde la relación entre el cliente y el trabajador se limita a ser cordial y educada. Por ello, a la joven le parece “un poco falso, forzado”.

Cajera de supermercado (Freepik)

De hecho, es frecuente que, tras un tiempo viviendo en un determinado sitio, comiences a asumir ciertas costumbres que te llevas después a tu hogar. Por ello, cuando ha vuelto a España, le ha pasado “varias veces” que ha sido ella la que le ha preguntado al dependiente qué tal está: “Fue raro”.

La creadora de contenido destaca que, aunque al principio, cuando llegó a Estados Unidos, le generó una gran choque porque era algo con lo que no se había encontrado nunca, ahora está comenzando a asumirlo: “Estoy en el proceso de pensar que es algo cultural y ya está, no darle vueltas”.

Pese a que está empezando a adaptarse a ello y ya no le genera ese asombro, sí que afirma que le sigue pareciendo “una conversación muy vacía que a la otra persona no le importa absolutamente nada lo que le vayas a contar”. Este conocimiento hace que se sienta como un “compromiso” y que la situación sigue resultándole extraña. De hecho, la joven española destaca que lo que ella más valora no es la capacidad del dependiente de mostrarse cercano, sino de ser educado sin más: “A mí con un ‘hola, ¿necesitas ayuda con algo?’, me vale".