Belinda Washington desvela cómo eran las fiestas en los 80 de la ‘jet set’ marbellí: “Había orgías, cuartos oscuros, drogas, trapicheos…”

Ha pasado casi un año del estreno de Eva & Nicole, la serie de Atresplayer Premium protagonizada por Belinda Washington e Hiba Abouk que se desarrollaba en la Marbella de los años 80. Una época en la que, en la serie, su dos personajes competían dentro del mundo de la jet set. Si bien es cierto que ha pasado un tiempo, ha sido ahora cuando ambas han presentado la ficción en El Hormiguero con motivo de su salto a Antena 3 a partir del próximo jueves.

Hiba no vivió esa época en persona, pero sí Belinda, que ha aprovechado su paso por el programa de Pablo Motos para compartir cómo era aquella Marbella y desvelar si de verdad es como en la serie. Lo hizo tras contar que una de las mujeres en las que está inspirada la serie es Olivia Valère, a quien describió como una persona “muy embaucadora, muy hipnótica, porque esa gente que te hace sentir muy bien desde que llega”.

“Creo que se callan muchas cosas que sucedían. Cuanto más espectaculares eran las fiestas, pero locuras, mejor para cada una de las anfitrionas. Entonces, aunque no es real exactamente, sí hay muchas cosas en la serie de lo que sucedía. Y acudían gente como Charlton Heston, Gina Lollobrigida, Liza Minnelli, Lola Flores… Ahí, si no estabas invitado, no eras importante. Había gente que incluso pagaba por estar en esas fiestas, porque si no, pues no estaban en el top", ha comentado la hispano-británica.

Tras la pausa de publicidad, Belinda ha complacido al presentador, que quería saber si es cierto que en esas fiestas se hacen hasta orgías sexuales. Lejos de dar una respuesta corta, Belinda Washington no solo lo ha afirmado, si no que ha terminado contando que ella estuvo en algunas. “Yo he estado en más de una”, ha dicho.

“Yo creo que sí, que había orgías, había cuartos oscuros, había drogas, había trapicheos... Había de todo. Todo lo que uno se pueda imaginar para que esos famosos estuvieran a gusto, en su salsa, en su ambiente, que no es que todos se drogaran, pero muchos de ellos sí, y tenían que estar a gustito", ha relatado la intérprete.

Sí a las fiestas, pero no a las discotecas

Y hablando de fiestas Hiba Abouk terminó reconociendo que ella no es mucho de ir a discotecas. De hecho, ha ido en tan contadas ocasiones que “se pueden contar con los dedos de una mano las veces que yo he ido a discotecas. No las conozco casi. Las discotecas que hay en Madrid, que soy de Madrid de toda la vida, he nacido aquí y me he criado aquí, no las conozco. Mis amigos iban a discotecas y yo me iba al cine o hacía otras cosas, que no quiere decir que no sea fiestera. Me gusta una fiesta, me gusta una celebración en una casa, me gusta el flamenco, me gustan los bares, pero las discotecas no me gustan, así que me quedo con el plan de cena y series”, ha confesado.

Por su parte, Belinda es todo lo contrario: “yo, en cambio, las cerraba”, ha dicho entre risas. A día de hoy, sin embargo, está más centrada en otros asuntos, como el esoterismo. “Hago reiki, me gustan las piedras, creo mucho en el poder de la energía, creo en muchas cosas. La santería y las cosas así me dan más miedo, pero las cosas de luz y las cosas bonitas sí creo en ellas: en la intuición, en la energía de la gente, en mirarte a los ojos...”, ha explicado.