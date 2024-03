Hiba Abouk y el proyecto que le ha devuelto la sonrisa: “La serie ‘Eva y Nicole’ me ha salvado la vida en un momento muy duro”

Hiba Abouk, en la alfombra roja del Festival de Málaga. (Atresmedia)

Hiba Abouk regresa a la interpretación como protagonista de Eva & Nicole, la nueva serie que llegará próximamente al prime time de Antena 3 y que se presentaba el pasado jueves en el Festival de Málaga. Este proyecto que comparte con Belén Rueda, Andrés Velencoso o Belinda Washington llega en un momento convulso de su vida, ya que la actriz se encuentra en pleno proceso de divorcio de su marido, Achraf Hakimi.

Rueda, quien interpreta a Nicole, define a su compañera como una mujer “de armas tomar”, tanto en la ficción como en su vida real. Así nos lo confirmaba ella misma tras la presentación de la serie: “En la realidad también lo soy, así que cuidado con lo que preguntáis”, bromeaba la protagonista de El Príncipe.

Relajada y sincera, la actriz no tiene tapujos a la hora de referirse a la dura situación que atraviesa en su vida personal, un contexto en el que esta oportunidad profesional le ha supuesto un verdadero empujón emocional. “Me llegó en el mejor momento, la verdad es que esta serie me ha salvado mucho a nivel emocional, no lo voy a negar. Estaba en un momento muy complicado y muy duro”, reconoce.

Tráiler de 'Eva y Nicole', la nueva serie de Antena 3 creada por Daniel Écija y protagonizada por Belén Rueda e Hiba Abouk.

A pesar de ello, Hiba asegura que todos los días llegaba y se iba del rodaje “con una sonrisa”. “Me ha salvado la vida”, confiesa al hablar de este trabajo. De hecho, agrega que al finalizar el rodaje le dio “un pequeño bajón” por tener que volver de nuevo a su realidad.

Y es que, según desvela, durante las grabaciones solo pensaba en el trabajo para no contaminarse con las circunstancias del exterior. Por este motivo, es ahora cuando tiene que hacer el trabajo de procesar todas las novedades en su vida. “Desde que terminó el rodaje, estoy encajando todo, encajando mi vuelta a Madrid, mi casa y mi todo. Pero estoy muy contenta, feliz de cerrar una etapa y empezar otra que además se me ha dado así con tanta facilidad y con trabajo. Los planetas se han alineado para que ahora me vayan muy bien las cosas, los niños están superfelices en Madrid y yo estoy contenta de verles felices y tengo trabajo. Poco más se puede pedir”, celebra.

Aunque su separación le ha recordado que es más fuerte de lo que pensaba, la actriz afirma que “ya lo había sido mucho”. Sin embargo, esa fortaleza no le impide permitirse ser vulnerable: “Si te pasan cosas chungas, es normal que no estés bien y es normal hablar de ello y reconocerlo. No pasa nada. Pero siempre con fuerza y para adelante, claro que sí”.

Hiba Abouk, en 'Eva & Nicole'. (Atresmedia)

Sobre si lo vivido le da herramientas que aplicar en su trabajo como actriz, Abouk expone “la eterna pregunta” de quienes se dedican a la interpretación: “¿Qué es mejor, un actor que ha tenido muchas vivencias y una vida durísima, o un actor que ha crecido entre algodones y utiliza su imaginación para componer un personaje y darlo todo?”. Y agrega: “A mí me ha tocado esto, me ha tocado pasar muchas cosas y utilizo todo lo que tengo a mi disposición. Y si no me hubiera tocado, me lo hubiera inventado, porque siempre he querido ser actriz”.

La protagonista de Eva & Nicole confiesa a qué se agarra en los momentos bajos para mantener la ilusión y la fuerza: “Yo me agarro a la vida mismamente, a mí misma. Hay cosas muy bonitas en la vida, están mis hijos, la vida está llena de cosas bonitas y para vivirla”. En ese sentido, asegura que disfruta mucho más de la vida y de su trabajo desde que es madre, por lo que intenta estar el máximo tiempo posible junto a sus hijos, incluso cuando tiene que viajar por trabajo.

La maternidad también le ha cambiado el prisma sobre sus papeles en ficción. Y es que dar vida a Eva le supone un extra de motivación siendo madre: “Interpretar a un prota siendo madre te hace sentirte una mujer superpoderosa, porque es muy difícil, son muchas horas de rodaje, muchos días, y yo paso mucho tiempo con los niños, me gusta, no me gusta tener que irme a trabajar y dejarlos”.

Finalmente, Hiba Abouk desvela cuán es su plan de futuro ahora que ha vuelto a la interpretación y que se ha trasladado a Madrid tras su divorcio: “Quiero seguir trabajando, tengo otro proyecto a finales de año y tengo muchas ganas de hacer teatro, lo que me daría estabilidad para estar con los peques. Y a seguir trabajando”, concluye.