Cuando fumar sale caro: un hombre que fumaba en el andén del metro es detenido por la policía tras descubrir 74.000 euros en efectivo en su poder

Un hombre sostiene un cigarrillo. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Todos los fumadores conocen ya los efectos negativos que un cigarrillo tiene sobre su salud y no necesitan que se los recuerden. Al fin y al cabo, tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. Pero a lo que no tienen derecho es a fumar donde les dé la gana: de hecho, cada vez hay menos espacios públicos en los que hacerlo, pues algunas ciudades están prohibiéndolo incluso en plazas y parques. En el transporte público hace ya tiempo que no está permitido, y las consecuencias de hacerlo pueden ser graves, como aprendió el protagonista de otra historia... aunque por otras razones.

Un hombre fue detenido el miércoles en el andén del metro de la estación Gare de l’Est, en París, tras ser detectado fumando, una práctica prohibida en el sistema de transporte. El motivo del arresto, sin embargo, no fue el tabaco: durante el control efectuado por la policía, los agentes encontraron en su poder 74.000 euros en efectivo. Según ha informado el medio Actu.fr, al sospechoso se le solicitó justificar el origen de dicha suma, algo que no pudo hacer, lo cual culminó en su detención.

El hecho, además de llamar la atención por la cantidad de dinero transportada, refleja las normas respecto al manejo de efectivo en Francia. Aunque no existe una ley que limite la cantidad de dinero que una persona puede portar o guardar en su domicilio, las autoridades exigen que cualquier monto significativo sea debidamente declarado. La administración fiscal requiere que los ciudadanos informen tanto el monto como el origen de los fondos si estos superan los llamados estándares de tolerancia, que en la práctica se establecen en torno a los 10.000 euros.

La Prefectura de Policía de París, a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), confirmó al medio francés la falta de justificación y compartió detalles sobre el arresto. La institución recordó que no justificar fondos mayores al límite tolerado puede dar lugar a sospechas de actividades ilícitas como fraude fiscal o blanqueo de capitales. Ante estas circunstancias, las autoridades pueden actuar de inmediato y someter el caso a investigaciones más exhaustivas. “Las personas deben estar preparadas para demostrar, en todo momento y ante un control policial, que el dinero tiene un origen legítimo”, explicaron las autoridades. Esto incluye presentar documentación válida de actividades comerciales, herencias o préstamos, entre otros motivos aceptables.

Cuando se va a cobrar una herencia, se puede recibir de muchas maneras, incluso en efectivo. Sin embargo, para poder recibir el pago de una herencia en metálico hay que cumplir ciertos requisitos

El límite al dinero en efectivo en España

Desde 2021, España implementó un límite de 1.000 euros en pagos en efectivo para transacciones realizadas entre empresarios o profesionales. Esta medida tiene como objetivo principal combatir el fraude fiscal, reducir la economía sumergida y dificultar la financiación de actividades ilícitas.

Esta restricción no solo afecta a las transacciones entre profesionales, sino que también tiene implicaciones en el manejo de efectivo en general. Aunque no hay un límite legal específico para los depósitos en efectivo realizados por particulares en entidades bancarias, cualquier ingreso que supere los 3.000 euros puede ser objeto de atención por parte de Hacienda. En estos casos, las entidades bancarias están obligadas a notificar de inmediato al Banco de España o a la Agencia Tributaria, lo que podría derivar en una investigación sobre el origen de los fondos. Las personas físicas que residan fuera de España y que no tengan su domicilio fiscal en el país pueden realizar pagos en efectivo de hasta 10.000 euros.