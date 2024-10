Risto Mejide anuncia su salida del jurado de ‘Got Talent’: “Ya no me apetece seguir”

Risto Mejide, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Risto Mejide ha puesto fin a una etapa. El publicista ha anunciado su salida como miembro del jurado de Got Talent, concurso de talentos del que lleva formando parte desde el año 2017, momento en el que tomó el relevo de Jesús Vázquez. Desde la segunda edición del formato, el catalán ha estado ejerciendo su papel de juez para decidir qué artistas pasan a la siguiente fase y cuáles tendrán que seguir probando suerte.

Sin embargo, esta etapa llega a su fin. Este jueves, 17 de octubre, el presentador de Todo es mentira ha presentado su nuevo proyecto profesional de la mano de Mediaset, Demos. El gran sondeo, un programa que se estrenará el próximo miércoles, 23 de octubre, en Telecinco en horario prime time. Y, mientras desvelaba algunos detalles de lo que será su nuevo formato, ha adelantado su salida de Got Talent antes los medios de comunicación, entre ellos Infobae España.

“He hecho una evolución como presentador. Tengo los días contados en Got Talent. A mí, ya no me apetece seguir”, ha comenzado a decir Risto Mejide, añadiendo que Viajando con Chester y Todo es mentira le ha permitido descubrir una nueva faceta de sí mismo que le encanta y que es “escuchar”. “A día de hoy, hay un déficit de escucha activa en la televisión y en la vida en general. Es algo de lo que yo me siento capacitado de hacer. Me gusta esta idea y quiero tirar por ahí mi carrera. Ese es mi reto ahora”.

(I-D) Florentino Fernández, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Risto Mejide, jurado de 'Got Talent' (Mediaset)

“No he dejado de disfrutar de Got Talent, es un formato maravilloso. Pero he dicho que si quiero seguir vinculado a la televisión, que sea a través de formatos así”, ha continuado explicando el que fuera jurado de Operación Triunfo. “Me he cansado de juzgar. Al fin y al cabo, se me da mejor escuchar y me gusta. Es una decisión tomada. He firmado para la próxima temporada de Got Talent, pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó”.

‘Demos. El gran sondeo’, el nuevo programa de Risto Mejide

Demos. El gran sondeo es la nueva apuesta de Mediaset. Un formato que pretende dar voz a la calle en directo y que estará capitaneado por Risto Mejide, quien tendrá un papel de moderador activo frente a las cámaras. El espacio pretende poner sobre la mesa aquellos temas que preocupan a la sociedad y, para ello, ha ambientado su plató simulando un hemiciclo en el que se establecerá un sondeo en directo.

Para ello, casi 300 ciudadanos anónimos, agrupados en gradas por tramos de edad, darán sus opiniones y testimonios sobre diferentes temáticas con la idea de conocer el sentir real de la población. La idea es dar pie a un apasionado debate intergeracional animado y agitado por el presentador, que se irá moviendo libremente por la grada recogiendo diversos puntos de vista, suscitando nuevas controversias y promoviendo votaciones rápidas para ir recogiendo resultados porcentuales que dibujarán una radiografía muy aproximada del sentir de la sociedad española sobre los temas que más le preocupan.