Una española que vive en Alemania cuenta por qué cree que es mejor España: “En un apagón esto parecería el apocalipsis”

El lunes 28 de abril a las 12:33 horas España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico que dejó a millones de personas sin luz durante varias horas. Esto provocó problemas de movilidad porque se suspendió el servicio de metro, trenes y tranvías, lo que generó que se colapsasen las carreteras y se formasen grandes aglomeraciones en las paradas de autobús; la imposibilidad de comunicación también provocó frustración y preocupación, y muchas de las tareas que realizamos diariamente se vieron afectadas por la falta de electricidad.

Muchas personas sufrieron las consecuencias del cero energético (como las que en ese momento se encontraban en ascensores o trenes, que no fueron rescatadas hasta varias horas después), pero otros aprovecharon las horas de parón para salir a la calle, organizar fiestas improvisadas y hacer lo que de forma cotidiana no pueden por el ritmo acelerado de la vida en el siglo XXI.

Ainara (@ainaratheo), una joven española que vive en Alemania, únicamente conoció lo que estaba ocurriendo en su país a través de los medios de comunicación y lo que sus conocidos le contaron. En su cuenta de TikTok, la creadora de contenido ha explicado cómo piensa que esta situación se habría sobrellevado en Alemania, un motivo por el que le gusta “España mucho más que Alemania” y desea en algún momento regresar.

“A mí lo que me sorprendió del apagón es que la gente se lo tomó muy chill, salió a la calle, empezó a hacer sus cosas, se inventaron formas de pasar el tiempo, no hubo revueltas y todo pasó de manera bastante cívica“, explica Ana, haciendo referencia a las reuniones improvisadas que se realizaron para celebrar y el hecho de que no se reportasen incidencias delictivas relacionadas con robos, por ejemplo.

Sin embargo, en el país en el que reside, Ainara no cree que el ánimo hubiese sido el mismo: “En Alemania, como son tan cuadriculados y tan de seguir las normas al pie de la letra, yo creo que no hubiesen salido de casa. Se habrían encerrado todos y parecería esto el apocalipsis zombie“.

Alemania es un país bastante concienciado en este aspecto, por lo que la población está “muy preparada” y “seguramente en la despensa tendrían ya comida”: “Eso de hacer comida con camping gas..., no, no, ellos abrirían sus latas de conserva que llevan teniendo en casa desde hace 20 años y con eso les da para el día entero".

Mucha gente durante el apagón, viendo que la conexión en algunos puntos iba y venía, intentaron ponerse en contacto con sus familiares. Eso, según destaca la joven española, no habría ocurrido en España, donde muchas personas intentaron aprovechar al máximo la batería de sus teléfonos para enviar mensajes: “Los alemanes hubiesen apagado el móvil directamente y a esperar en casa a ver qué pasa".

Un grupo de personas escucha la radio en Madrid durante el apagón. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Ainara incide en una cuestión en la que considera que la sociedad alemana difiere en gran medida de la española. El descontento por el apagón ha sido notable en algunos sectores, pero no de forma demasiado generalizada. Sin embargo, en Alemania “hubiesen puesto reclamaciones y demandas a todo Dios”: ”a las compañías eléctricas, al gobierno local por no haber gestionado la situación de forma más eficiente... Armarían un buen jaleo. No os digo que saldrían a la calle para quejarse, pero seguro que formalizarían su insatisfacción".