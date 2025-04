Un abogado alerta de las “dos grandes mentiras de las empresas” cuando te despiden: “Te la pueden liar”

Una madre disfruta de su excedencia laboral por el cuidado de hijos. (Ara Abogados)

Los laberintos legislativos que ofrece el mundo del derecho y la abogacía están llenos de mitos y mentiras. Por ello siempre es importante la correcta labor y desempeño de un abogado con tal de proporcionar una visión clara que ayude a la situación de muchas personas. En este caso, el sector de las empresas y el mundo laboral en muchas ocasiones tratan de aprovecharse del trabajador con tal de obtener unos beneficios económicos. Bajas, despidos y otros procedimientos son utilizados con tal de ganar un poco más de dinero.

Juan Manuel Lorente, abogado laboralista, se ha encargado de publicar un vídeo donde da a conocer algunas de las mentiras que las empresas ofrecen a sus trabajadores con tal de sacar beneficio.

Mentiras comunes

El experto abogado acostumbra a publicar contenido sobre este y otros temas a través de sus redes sociales. En este caso, Lorente ha publicado en vídeo a través de su cuenta de TikTok (@JuanmaLorente_Laboralista) donde revela alguna de las mentiras más comunes que llevan a cabo las empresas con sus empleados en un despido.

La primera de ellas, según el experto abogado, no es la más grave pero sí la más común. Como el mismo explica, hay muchas personas que le dicen: “No, la empresa me ha despedido, porque no hay faena, pero me ha dicho que no me preocupe, que en 2-3 mesecitos me vuelve a contratar”. A lo que añade inmediatamente: “Entonces claro, yo no voy a demandar a la empresa porque si la demando, dentro de 2-3 mesecitos no me contratan”.

Bien, tal y como expone Lorente el experto abogado en su vídeo, esto no es así. Como bien explica Lorente: “En 2-3 mesecitos la empresa no tiene ninguna obligación de contratarte”. Porque, en todo proceso de despido, el trabajador tiene un período de 20 días para demandar. Por lo que, una vez superado ese período, ya no se podrá disponer de indemnización ni el trabajador tiene porqué volver a ser contratado.

Una vez superado ese período y sin ningún tipo de interacción, el proceso habrá expirado. Como el propio abogado afirma en el vídeo, “Si te he visto no me acuerdo”.

Una mentira más grave

En este caso, la mentira proporcionada por las empresas guarda relación directa con las bajas médicas. Lorente expone: “Imagina que estás de baja médica y la empresa te dice que te va a pasar a la mutua, que no pasa nada.” A lo que añade: “Para la empresa mucho mejor porque te deja de pagar y tú no te preocupes porque vas a estar cobrando de la mutua”.

Bien, de nuevo, esta iniciativa por parte de la empresa no es para nada beneficiosa para el empleado. Y es que, lo que sucede es que muy probablemente, el dinero que utilice la mutua para pagar al trabajador durante el período de baja, es dinero que se está quitando del paro del propio empleado.

Por ello, la iniciativa de transferir el procedimiento a la mutua es completamente mentira ya que, lo único que está haciendo la empresa es, ahorrarse dinero por el trabajador y encima quitárselo del paro. Si un trabajador está de baja, tiene derecho a seguir contratado y pagado por la empresa.

Si se produjera alguno de estos dos sucesos, lo mejor es demandar.