Cómo no debes comportarte en un juicio, según un abogado: “Se lo pone en una boda, ¿por qué no en un juzgado?”

Cómo no debes comportarte en un juicio (Montaje Infobae, @luisromeroabogados)

La imagen corporal y visual de una persona en juicio puede determinar, en parte, el modo en que el juez y el jurado interpretan su credibilidad. Factores como la postura, el contacto visual, la expresión facial o la vestimenta impactan en la valoración de los testimonios, según estudios de la American Psychological Association. Sin mencionar la importancia que tiene esto, sobre todo en los juicios con un jurado popular, una imagen desaliñada o gestos nerviosos pueden perjudicar incluso a quien cuenta con pruebas a su favor.

Aunque la ética judicial exige decisiones basadas exclusivamente en los hechos, los expertos reconocen la dificultad de separar las impresiones visuales de la valoración probatoria. Algo que remarca Luis Romero Santos, uno de los mejores abogados penalistas de España, quien tiene 34 años de experiencia.

Según Romero, cada gesto, mirada o manera de vestir puede reforzar o debilitar la estrategia de defensa, en un entorno donde no solo cuentan los argumentos jurídicos, sino también la percepción que se transmite en cada momento del proceso. De esta manera, ha dado las claves, a través de unas publicaciones en su perfil de TikTok (@luisromeroabogados), que siempre le da a sus clientes que deben compadecer ante el juez.

Si no se siguen estos consejos: “Usted se va a ganar un rapapolvo por parte del juez o de la jueza”

Aunque esto pueda parecer algo natural, el abogado penalista ha podido ser testigo de numerosos sujetos que no han cumplido ciertos requisitos de vestimenta o de actitud y que por ello han podido sufrir una mala impresión o falta de credibilidad del magistrado. Por eso, a pesar de que la mayoría no conciba ir en “chanclas o en camiseta de tirantes”, siempre es recomendable informarse antes de acudir a un juicio. En primer lugar, el experto señala la importancia de “llevar un traje y si puede ser con corbata, mejor”, en el caso de los hombres. Mientras, las mujeres con ir “bien vestida” es más que suficiente. Muchas personas reacias a esta formalidad rechazan estos consejos, pero el abogado insiste: “Usted se lo pone en una boda, ¿por qué no en un juzgado?“.

Para aquellos a los que les puede extrañar que Luis Romero mencione estos aspectos visuales, se pueden llegar a sorprender con algunas de las anécdotas de las que ha sido testigo. “He visto a señoras en bata de casa con las zapatillas y el niño porque dice que no han podido dejarlo con nadie”, ha explicado. Claramente, “eso, desde luego, una buena imagen no va a acusar”, ha asegurado. Del mismo modo, no recomienda “ir enseñando los vellos de las piernas en los hombres o las mujeres que lleva una minifalda”, ya que puede causar la misma impresión.

Asimismo, Santos ha señalado otros aspectos que no se pueden ver en un juzgado, como “ir con un caramelo en la boca”, “masticando chicle”, o “rascándose la cabeza o la nariz”. El motivo es muy simple: “Si usted se empieza a cuchichear, a decirle algo al que está al lado o haciendo gestos con la cabeza, se va a ganar un rapapolvo por parte del juez o de la jueza, porque hay que ir a los sitios correctamente“, ha sentenciado. Aun así, ha admitido que ”algunos jueces se pasan" pues hasta a él mismo le llamaron la atención en una ocasión por cruzar las piernas en público.

A pesar de que comprende a los críticos con estos consejos, porque “efectivamente el juez ha de impartir justicia”, también sabe que “todo, inconsciente o inconscientemente, influye”, ha señalado. Así, el penalista recomienda igualmente llamar “de usted al fiscal, al abogado y a su señoría” y bajo ningún concepto tutear a ninguna de estas figuras. Según ha apuntado, “está de moda ahora tutear como si lo conociera de toda la vida". Aun así, insiste en seguir esta sugerencia, aunque solo “sea por su propio bien”.