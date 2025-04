La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, defiende la gestión tras el apagón, asegura que “no volverá a ocurrir” y descarta dimitir

La presidenta del Grupo Red Eléctrica (Alberto Ortega - Europa Press)

La presidenta de Redeia, grupo al que pertenece Red Eléctrica de España (la encargada de la gestión de la red de transporte eléctrico de alta tensión en el territorio nacional), Beatriz Corredor, ha asegurado este miércoles que “no volverá ocurrir” un apagón como el de el lunes porque se tienen “todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea”, y ha descartado dimitir de su puesto.

“Estamos en disposición de decir que esto es la primera vez que pasa en 50 años y que los sistemas de seguridad han funcionado bien y por tanto, como ha pasado, hay que investigar estrictamente cual es la causa final para poder poner todos los remedios y que no vuelva a pasar. Pero a día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea”, ha afirmado en una entrevista para Cadena Ser, 48 horas después del apagón que dejó sin electricidad a buena parte de España, Portugal y sur de Francia.

En este sentido, Corredor ha destacado que “El sistema español funciona con las medidas de seguridad más estrictas de todo Europa”, por lo que no hay ningún sistema europeo que funcione como el nuestro, en términos de fiabilidad y protección. De hecho, ha señalado que, en comparación, han ocurrido incidentes de seguridad en otros países como Alemania, Italia, Estados Unidos y Chile, donde los sistemas han tardado varios días en restablecerse. “El sistema eléctrico español, en la parte que corresponde a Red Eléctrica, ha respondido de manera ejemplar. No ha fallado ningún componente de nuestra red, lo que ha permitido una recuperación rápida”, ha afirmado.

Según la presidenta de Redeia, para restaurar un sistema eléctrico tan complejo como el peninsular en un tiempo tan breve, se requieren dos condiciones fundamentales: tener los elementos del sistema en perfecto estado de mantenimiento, con equipos de respuesta sobre el terreno desplegados en menos de dos horas; y contar con personal altamente capacitado en el centro de control. “Nuestros operadores, con una pericia técnica excepcional, han logrado restaurar el sistema sin retrocesos”, explicó Corredor, enfatizando el papel crucial de los equipos humanos en el proceso de recuperación.

Corredor descarta dimitir: “Esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos”

Al ser cuestionada por la periodista sobre si había considerado dimitir tras el suceso, Corredor lo rechazó de manera tajante, asegurando que está “asumiendo correctamente la responsabilidad”.

“Yo si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien. Esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos”, ha asegurado.

Ya se habría identificado la causa del fallo

Según ha explicado Corredor durante su intervención, ya se ha identificado la causa del fallo, aunque aún no se conocen todos los detalles debido a la complejidad de los datos involucrados. “Sabemos la causa y más o menos la tenemos localizada, pero es que se manejan millones de datos, considerando que las señales se reciben cada milisegundo”, ha afirmado. Además, ha llamado a la tranquilidad de los ciudadanos, ya que las mediciones de los centros de control han sido registradas y almacenadas, lo que proporciona una base rigurosa para el análisis.

En cuanto a las especulaciones sobre la posible relación del incidente con un exceso de producción de energía fotovoltaica, Corredor ha destacado que la generación renovable en España tiene niveles de penetración excepcionales (es decir, que una gran parte de la electricidad generada proviene de fuentes renovables). “El 16 de abril, las energías renovables cubrieron toda la demanda peninsular”, ha señalado y ha aclarado que el sistema ha operado bajo condiciones de alta penetración renovable de manera habitual en los últimos años, y que no hubo ninguna circunstancia el lunes que fuera diferente a otros días en cuanto a la generación de energías renovables y la interconexión con otros sistemas.

Feijóo reacciona a las palabras de Corredor: “Si ha dicho que no va a dimitir, ella sabrá lo que tiene que hacer”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado desde Valencia a las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, sobre el apagón masivo ocurrido el lunes pasado. “Si ha dicho que no va a dimitir, ella sabrá lo que tiene que hacer. Lo mismo que el presidente del Gobierno”, ha comentado este miércoles.