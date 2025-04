El “mal consejo” de Mamen Mendizábal en ‘El Hormiguero’ que obligó a Pablo Motos a intervenir

Pablo Motos y Mamen Mendizábal en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La cuenta atrás ha comenzado para el estreno de Anatomía de, el programa con el que Mamen Mendizábal regresará al foco público y en el que se reconstruirán algunos de los momentos que han marcado la historia contemporánea de España. Para presentarlo ha acudido a El Hormiguero, donde ha charlado con Pablo Motos de este espacio tan diferente.

En el programa de Antena 3 ha contado que su nuevo programa combina las entrevistas de algunos protagonistas de estos sucesos con reconstrucciones e imágenes de archivo, logrando una visión global de lo que sucedió.

“Es la historia de España de los últimos 30 años pasada por el formato de un thriller. Y la verdad es que la historia de España tiene varios thrillers. Tiene mucho true crime, mucho misterio sin resolver, también mucho escándalo tanto políticos como sociales, mucho humor... Y a nosotros lo que nos interesa en Anatomía D es buscar la historia que hay tras la historia, porque normalmente tú conoces las noticias cuando pasan, cuando ocurren. Hay un titular, acapara todos los medios, pero mañana en vez de un apagón hay un terremoto y el apagón queda en un segundo plano. Y muchas veces contamos lo que ocurre al principio, pero no cómo acaban las cosas. Y hay juicios, hay sentencias, hay veces que gente que consideras muy culpable sale inocente o todo lo contrario”, contó la periodista.

Pablo Motos y Mamen Mendizábal en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La tercera temporada de Anatomía D comienza con el intento de asesinato de Josep María Mainat por parte de su ahora exmujer, Angela Dobrowolski. “Ya digo que el formato es un true crime y la gran novedad aquí es que no hay cadáver, que él ha sobrevivido a esto. Es alucinante. Este hombre se mete en la cama y su mujer le dice que le va a poner una inyección para adelgazar. Con esa inyección entra en el sueño más profundo. Y a lo largo de la noche, desde las once de la noche hasta las dos de la mañana, su mujer recorre 14 veces el camino de la habitación a la cocina, prepara varias dosis letales y le lleva a un coma", comenzó Mamen.

La comunicadora explicó que el propio Mainat les ha cedido las imágenes de las cámaras de seguridad de su domicilio. “Es muy interesante ver los movimientos incriminatorios a lo largo de la noche. Claro, el Mosso d’Esquadra encargado de la investigación con el que hablé, me dijo que cuando le dio las imágenes flipó, que nunca había tenido un material así en sus manos”, siguió la presentadora.

Entonces, Pablo le ha preguntado a su invitada si Dobrowolski quería matar de verdad a su marido. “He descubierto algo haciendo este programa, y te lo digo sabiendo que quieres a tu mujer, pero si alguna vez piensas en otro plan para tu relación de pareja, lo digo en broma”, decía.

Casi al momento, Pablo Motos intervenía para dejar claro que no estaba hablando en serio: “Es broma, ¿eh? A ver si ya no se va a poder hacer una ironía en este país. Es todo guasa“. Una corrección que hacía que Mamen se diera cuenta de lo que estaba diciendo, pasando a destacar que lo comentaba en tono de humor: “Es broma, no vaya a ser que las nuevas generaciones se ofendan”.

Explicado, Mamen Mendizábal siguió desvelando que eso que ha aprendido es “que es que si tú llamas en el último momento, ese intento de salvar la vida a la persona a la que acabas de intentar matar, te exonera”, confesó entonces Mendizábal, consciente de que “no debería contarlo porque es mal consejo”.

“O sea, tú pegas un tiro a alguien, pero llamas a urgencias y el otro salva la vida, tú estás condenado por un delito de lesiones, pero no por un delito de intento de asesinato. Esto es lo que tengo que aportar a la humanidad”.