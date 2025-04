Mario Vaquerizo aclara su polémica con ‘La Revuelta’: “David Broncano ha sido compañero mío, comenzó imitándome a mí”

Mario Vaquerizo en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

Mario Vaquerizo es uno de los personajes televisivos más característicos y particulares. Su carisma y algunos de sus brillantes momentos cómicos no han pasado desapercibidos en ninguno de los programas en los que ha participado. Vaquerizo es licenciado en Periodismo, aunque saltó a la fama por Alaska y Mario, el reality que compartía con su mujer, la cantante Alaska, y que se emitía en MTV España. También, Mario Vaquerizo ha destacado por su faceta de cantante, siendo el líder del grupo Nancys Rubias y, sobre todo, por su papel como colaborador de televisión.

En las últimas semanas, el nombre de Mario Vaquerizo no ha dejado de aparecer en titulares y artículos de los medios. Primero, su aparatosa caída del escenario durante un concierto fue un acontecimiento muy sonado y mantuvo a sus seguidores muy pendientes de su estado de salud. Más tarde, entró en juego la polémica cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que daría el nombre de Mario Vaquerizo a la sala de ensayos del centro cultural Galileo, lo que desató las quejas de la oposición, que tacharon este homenaje de “amiguismo” debido a la ya conocida buena relación entre el cantante y colaborador y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

(I-D) El cantante Mario Vaquerizo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, posan en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023. (Eduardo Parra / Europa Press)

Mario Vaquerizo y ‘La Revuelta’

Por otro lado, una de las cuestiones más recientes que ha relacionado a Mario Vaquerizo con la polémica han sido unas declaraciones que él mismo pronunció en una entrevista con The Objective, en las que Vaquerizo defendía que “a la casa de todos tiene que ir todo el mundo”, refiriéndose al programa La Revuelta, que se emite en la televisión pública y al que no ha sido nunca invitado. El marido de Alaska aseguró su respeto por la línea editorial del programa de Broncano y evitó enfrentamientos innecesarios, pero sí aclaró que había recibido una clara negativa por parte de La Revuelta: “Yo llamé y dije que quería ir, pero me dijeron que no interesaba“.

De hecho, en el ánimo de zanjar cualquier polémica sobre su no invitación al programa de La 1, Mario Vaquerizo dio en el podcast Kapra Diner su opinión, también en el contexto de esta ‘guerra televisiva’ entre La Revuelta y El hormiguero: “Mira, yo soy periodista, y vengo de ese periodismo, y entonces, cuando yo hago promoción, a mí me gusta hablar de todo”, explicó Vaquerizo, lamentando que últimamente, dice, hay determinados medios de comunicación que “te quieren utilizar para establecer si estás a favor de una persona y otra”.

Mario Vaquerizo junto al presentador del podcast 'Kapra Diner'. (TikTok / @somoskapra)

No hay polémica que valga

Así, Mario Vaquerizo aclara en el podcast que no está a favor de ninguna guerra y pide que tampoco le utilicen a él “como guerra”: “Soy amigo de Pablo Motos, he sido colaborador de Pablo Motos y me encanta Pablo Motos. La guerra que tenga Pablo Motos con Broncano a mí no me importa. Broncano ha sido compañero mío. Broncano empezó imitándome a mí en el programa de Eva Hache”. De esta forma, el cantante de las Nancys rubias concluye que él no tiene nada que ver con la guerra entre La Revuelta y El hormiguero, y que lo único que defiende es que, cuando hace promoción, pretende ir a todos los sitios, también “por un respeto a la gente que trabaja en la discográfica que le pagan por llevarte a todos los sitios”.

En cuanto a La Revuelta, Mario Vaquerizo aclaró de nuevo en el podcast lo que había ocurrido, sin darle mayor importancia: “Yo dije: ‘Yo también voy a La Revuelta‘. Y cuando yo pregunté ‘¿Por qué no voy a La Revuelta‘, la contestación que me dieron fue: ‘No interesa’. Y no hay ningún problema“. Vaquerizo dice que quiere ir a todos los sitios porque no es nada prejuicioso y porque “cuanta más gente me conozca, más feliz voy a ser”.