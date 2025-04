Un enfermero revela si volvería a elegir esta carrera después de siete años trabajando: “No tenía vocación”

El enfermero Jorge Ángel comparte si volvería a estudiar enfermería. (@elenfermerojorgeangel/ Canva)

En ocasiones, sobre todo cuando eres joven, es difícil elegir una carrera. Son muchos los que optan por un grado y luego deciden cambiar porque esa opción no era la correcta para ellos. El enfermero español Jorge Ángel, conocido en TikTok como @enfermerojorgangel, cuenta con más de seis millones de seguidores. Es una figura destacada en redes sociales por sus contenidos enfocados en la divulgación sobre salud, la profesión de enfermería y relatos de su experiencia laboral. A través de una publicación reciente, Jorge Ángel ha compartido sus reflexiones personales sobre los motivos que lo llevaron a estudiar la carrera de enfermería.

En el vídeo, en enfermero ha comenzado relatando el origen de su decisión profesional. Ha explicado que, antes de inclinarse por este grado, barajaba otras opciones como la arqueología o magisterio, pero admitió que en ese momento no tuvo una vocación muy definida. “Sinceramente, quería algo ya y quería quitármelo de encima”, ha afirmado, refiriéndose a su necesidad de decidir pronto sobre su futuro. Si bien no tenía claro que esa fuese su profesión ideal, no abandonó la trayectoria sanitaria y actualmente sigue ejerciendo como experto en este ámbito después de siete años.

Una enfermera controla a un paciente en el hospital. (Canva)

¿Volvería a estudiar enfermería?

En su vídeo aborda también cómo las opiniones de sus padres influyeron en su elección final. En este sentido, ha compartido: “Hablé con mis padres y me dijeron: ”Mira, Jorge, en arqueología te va a costar un montón trabajar. Y no te pienses que vas a ir a las excavaciones de Egipto". Luego, sobre magisterio, mi padre me dijo: “Al terminar tienes oposiciones””. Sin embargo, Jorge ha explicado que sus padres no tenían toda la información, ya que después de finalizar sus estudios tuvo que afrontar pruebas como el EIR (Examen de Enfermero Interno Residente) y la OPE (Oferta Pública de Empleo). “Me engañasteis, me engañasteis”, ha bromeado, resaltando este detalle con humor.

A pesar de no haber sentido una vocación inmediata por la enfermería, este sanitario ha asegurado que no se equivocó al elegir esta profesión. “Yo no he tenido una vocación toda mi vida de ello, pero cuando empecé con el trato con el paciente, con las personas, el día a día, y mis compañeros, me encantó”, ha señalado, subrayando cómo la experiencia directa con el trabajo transformó su percepción inicial.

Un trabajo con motivación

Para muchos profesionales sanitarios, la carga de trabajo y los horarios pueden ser motivos de desgaste, pero Jorge Ángel manifiesta una actitud muy positiva frente a sus responsabilidades diarias. “Por ejemplo, mañana trabajo todo el día y no tengo la sensación de no querer ir. Eso es bueno”, ha comentado, reflejando el compromiso y satisfacción que ha encontrado en su carrera.

En redes sociales, Jorge Ángel se ha consolidado como un referente en el ámbito sanitario, no solo por su capacidad de divulgar información útil y educativa, sino también por su habilidad para conectar con su audiencia al mostrar el lado humano de la enfermería. Sus reflexiones, anécdotas y mensajes han convertido este espacio digital en un punto de encuentro.