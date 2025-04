Mercedes Milá se sincera y habla de su delicada situación con la Policía: “He tenido un problema muy serio de pornografía”

Mercedes Milá en 'Universo Calleja' (Mediaset)

La noche de este miércoles, 23 de abril, la gran protagonista de Universo Calleja ha sido Mercedes Milá, quien ha acompañado a Jesús Calleja, Rossy de Palma, Santiago Segura y José Mota en su aventura por Egipto. Mientras navegaban por el Nilo, la invitada y el presentador han entablado diferentes conversaciones. Entre ellas, ha llamado la atención la confesión que le ha hecho la periodista catalana sobre una delicada situación.

El primer tema que ha tocado el conductor de televisión con su invitada ha sido aquellos días en los que ambos coincidían en las cenas de Mediaset. “Te digo una cosa que nunca te dije... Siempre tenías esa rebeldía de decir algo, acojonabas bastante”, le ha confesado el leonés, quien ha revelado que llamar a la catalana para viajar con ella por primera ve fue “lo más difícil que tuve que hacer”.

Tras recordar su paso por Planeta Calleja, la presentadora de televisión le ha preguntado: “¿Por qué te empeñas en entrevistarme? Si no te interesa una mierda lo que te voy a contar porque ya lo sabes todo". Ha sido entonces cuando Jesús Calleja ha querido indagar en su trayectoria profesional y el posible final de esta: “¿Hasta cuando vas a continuar?”. “Hasta que la vida me lo diga y no pueda más. Es que la televisión lo tiene todo”, le ha replicado ella, quien ha sido completamente sincera.

Jesús Calleja junto a Mercedes Milá en 'Universo Calleja' (Mediaset)

La delicada situación de Mercedes Milá con la Policía

Otros de los temas de los que han hablado ha sido del problema que la comunicadora tiene con la Policía y que, además, explica el motivo por el que no se hace fotos con desconocidos. “He tenido un problema muy serio de pornografía”, ha dicho, dejando sin palabras al presentador. “No me lo he inventado, es verdad”, ha asegurado, poco antes de detallar la que fuera conductora de Gran Hermano.

Y es que ambos han llegado a este punto de la historia después de que Jesús Calleja le pidiese, a modo de broma, un selfie. Fue entonces cuando ella trajo al presente el momento en el que su imagen fue manipulada para vincularla con contenidos para adultos y por el que tuvo que recurrir a las autoridades para controlar la complicada situación. “Un buen día me llamó un colega de televisión y me dijo que en una web había una foto mía, que si pinchabas en ella salía pornografía durísima”, ha relatado, dejando entrever que se enteró por casualidad.

Entrevista a Mercedes Milà.

No es la primera vez que la periodista atraviesa una situación similar. Y es que vivió un incidente parecido en los años 80 en su casa de Menorca. De acuerdo con su testimonio, fue allí donde por primera vez la fotografiaron sin su consentimiento. En aquel entonces, la legislación no contemplaba lo que ahora sí sería sancionable. “En esa época no había la ley que hay ahora, que si es tu casa, te tienen que pagar...”, ha explicado.

Los hechos ocurrieron tras el aviso de varios vecinos que detectaron a un hombre con un telescopio apuntando hacia su vivienda. Fue localizado en el acto, llevado en coche a la Policía y retenido para ser interrogado. Dicho incidente marcó un antes y un después en su vida, no solo por el mal trago a nivel personal, sino por las consecuencias posteriores. Desde entonces, Milá ha tenido que asumir que su imagen puede ser empleada de formas que se escapan de su control. Así, con la idea de protegerse ante posibles usos fraudulentos, evita que le hagan fotos sin conocer cuál será su finalidad.