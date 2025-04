Mercedes Milá cumple 74 años: el ‘boom’ de Gran Hermano, su depresión crónica y su ilusión junto a RTVE

La periodista Mercedes Milá, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Aunque Jorge Javier Vázquez tomó las riendas de Gran Hermano en 2016, si hay alguien que puede representar a la casa de Guadalix de la Sierra más que el propio Súper es Mercedes Milá. La presentadora catalana se hizo con el corazón de toda la sociedad española gracias a los más de 15 años al frente del programa de Telecinco; aunque a sus espaldas ya había acumulado decenas de formatos de éxito. Este 5 de abril, la periodista cumple 74 años y, a pesar de que estuvo más de tres décadas desligada de la cadena pública, en 2023 volvió con una nueva ilusión junto a Inés Hernand, No sé de qué me hablas, para TVE.

Nacida en Esplugas de Llobregat, Barcelona, en 1951, Mercedes Milá inició su andadura en el periodismo en la década de los 70. Su presencia en programas informativos y de debate, como Buenas noches y Queremos saber, la consolidaron como una periodista de carácter fuerte y sin miedo a las preguntas incómodas. Sin embargo, su gran salto a la popularidad llegó en el año 2000, cuando se convirtió en la presentadora de Gran Hermano, el reality show que cambió para siempre la televisión en España.

Milá dotó al programa de un estilo directo, apasionado y, a menudo, provocador. Conectó con los espectadores y se convirtió en la cara indiscutible del reality durante 16 ediciones. Su espontaneidad, su forma de enfrentarse a los concursantes y su defensa del formato la hicieron única. Tras anunciar que finalizaría el contrato con Mediaset España, decidió alejarse durante un tiempo de la televisión; sin embargo, permaneció con presencia en el medio a través de colaboraciones en diferentes programas. Además, ha presentado varios formatos para Movistar Plus+, como Scott y Milá, Milá vs. Milá y Milá y Levy.

Entrevista a Mercedes Milà.

La lucha contra la depresión

Pero tras los focos y las luces de plató, Mercedes Milá ha librado una batalla personal contra la depresión crónica, una enfermedad que ha condicionado su vida en múltiples etapas. La periodista ha hablado abiertamente sobre su problema de salud mental, tratando de romper tabúes y de concienciar a la sociedad sobre una enfermedad que afecta a millones de personas.

“Me costó años entender que la depresión es crónica y tienes que luchar contra eso”, admitió en Sálvame Deluxe en 2023. Sin embargo, la depresión lleva acompañándola desde muchos años antes. “De repente, sientes en la boca del estómago como un puñalito y dices: ‘ya está ahí’. Tomo pastillas, pero hay veces que no me hacen efecto. Hoy me ha ocurrido y he estado llorando como una idiota muchas horas. Tenía los ojos tan hinchados que me he tenido que poner hielo”, explicó en el programa 59 segundos de La 1.

Y, a pesar de llevar muchos años en tratamiento, las malas rachas siguen formando parte de su vida. “Lloras por una tristeza, por una melancolía, por una sensación de vacío, de infelicidad. Piensas que toda tu vida no ha servido de nada… Pero es mentira, porque al día siguiente te despiertas y vuelves a ser la Mercedes de siempre. Eso me ocurre mucho”, confesó a Gemma Nierga en el formato de TVE.

<br/>