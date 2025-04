Cómo se calcula el usufructo de una vivienda

Presente frecuentemente en herencias, transmisiones familiares o cesiones de bienes, el usufructo es, en esencia, el derecho a disfrutar de lo que no se posee. Se puede vivir en una casa, alquilarla, incluso percibir ingresos derivados de ella, pero no venderla ni alterarla. La nuda propiedad permanece en manos de otro, y ese otro no puede hacer uso del bien hasta que el usufructo llegue a su fin.

El usufructo obliga a quien lo ostenta a conservar el bien en su forma y sustancia. No se trata de una posesión plena, sino de una cesión temporal del disfrute. En una herencia, por ejemplo, puede suceder que el cónyuge viudo reciba el usufructo vitalicio de la vivienda familiar, mientras los hijos heredan la nuda propiedad. De este modo, la casa se habita, se cuida, pero no se puede vender, porque no hay título de propiedad.

Este derecho puede surgir por voluntad expresa —a través de un testamento o de una escritura notarial— o por imposición legal, como ocurre en el reparto de la legítima en determinadas comunidades autónomas, donde el viudo o viuda adquiere el usufructo de una parte de los bienes del fallecido. También hay diferencias temporales: el usufructo puede estar limitado en el tiempo o durar toda la vida del usufructuario, en cuyo caso se denomina vitalicio.

Cómo calcular el usufructo de una vivienda

La clave de su valoración, y el punto donde todo se vuelve más técnico, es el tiempo. En los usufructos temporales, la norma es clara: se aplica un 2% del valor del bien por cada año de duración del usufructo, con un tope del 70%. Si se pacta por menos de un año, se computa igualmente como uno completo. El legislador impone este límite para evitar que el usufructo llegue a superar valores desproporcionados respecto al uso efectivo del inmueble.

En el caso del usufructo vitalicio, el enfoque cambia. Se utiliza una fórmula conocida como la “regla del 89”, que descuenta la edad del usufructuario a ese número. El resultado es el porcentaje que representa el usufructo sobre el valor total del inmueble. La lógica detrás de esta regla es actuarial: cuanto más joven es la persona, más años se espera que pueda disfrutar del bien. Por ello, el valor del usufructo será mayor en los más jóvenes y menor a partir de cierta edad. Ahora bien, la ley también impone límites: ese porcentaje nunca podrá ser inferior al 10% ni superior al 70%.

Si el usufructo es compartido, como en el caso de un matrimonio que cede la nuda propiedad de una vivienda a un hijo pero se reserva el derecho de uso hasta el fallecimiento de ambos, la valoración se realiza tomando como referencia la edad del cónyuge más joven. Solo tras el fallecimiento del último usufructuario se consolida la propiedad plena en manos del nudo propietario, que hasta entonces permanece en una suerte de espera legal.

El valor de la nuda propiedad, por su parte, se calcula de manera sencilla: el valor del usufructo se resta al valor total del inmueble. Una operación esencial para fijar bases imponibles, distribuir herencias o formalizar donaciones. Lo que se calcula, en el fondo, es la diferencia entre tener un título sin disfrute y un disfrute sin título.