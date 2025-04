Una nutricionista explica el caso en el que ha recomendado a una paciente beber Coca-Cola: “No, no es la nueva dieta”

Una nutricionistaexplica el caso en el que ha recomendado a una paciente beber Coca-Cola: “No, no es la nueva dieta”

Cada vez más personas toman conciencia de la importancia de llevar una alimentación saludable. Las cestas de la compra se llenan de productos naturales y las recetas caseras ganan terreno en el día a día. Sin embargo, en ocasiones, el deseo de cuidar la alimentación puede entrar en conflicto con el bienestar psicológico. Las restricciones alimentarias severas pueden generar ansiedad y frustración, llevando a un ciclo de privación y descontrol.

Por ello, tal y como explica la nutricionista Marta Guzmán, tan importante como seguir una dieta equilibrada es no caer en la restricción excesiva de alimentos, permitiendo flexibilidad para disfrutar de lo que se come sin culpa.

FILE PHOTO: A Coca Cola logo is pictured in Brussels, Belgium March 4, 2024. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Esta es la razón por la que no deberías prohibirte beber Coca-Cola

"Porque le he dicho a una de mis pacientes que beba Coca-Cola. Y no, no es la nueva dieta de la Coca-Cola. Te lo voy a contar“, avisa la nutricionista Marta Guzmán al comienzo de uno de sus videos de TikTok.

Para lograr que sus seguidores entendieran esta directriz, les hizo ponerse en situación: imagina que eres una persona que adora la Coca-Cola, la bebes todos los días y, de repente, decides que para adelgazar debes dejarla completamente. Al principio, parece fácil, y podrías pasar una semana sin tocarla, tal vez dos. Sin embargo, conforme van pasando los días, la necesidad por ese sabor que tanto te gusta empieza a aumentar, al igual que la ansiedad por no poder consumirla. Es en ese momento cuando las ganas se convierten en algo más fuerte, y la tentación se vuelve más difícil de resistir.

Esto se explica de acuerdo a una relación de causa-efecto: la restricción aumenta el deseo. En lugar de eliminar por completo esos alimentos que tanto te gustan, es más eficaz incorporarlos a tu alimentación de una manera equilibrada, permitiéndote disfrutar de ellos con moderación.

La clave está en la mentalidad. Si sientes que te prohíbes ciertos alimentos, tu mente lo asociará con una privación constante, lo que puede llevar a un ciclo de ansiedad y, finalmente, a la ruptura de la restricción. Por lo tanto, en lugar de eliminar la Coca-Cola, se puede integrar en una dieta equilibrada, sin culpabilidad, como parte de un enfoque saludable y flexible hacia la alimentación. “No te prohíbas ningún alimento, sobre todo alimentos con los que disfrutas y te gustan“, concluye.

(Puedes ver la publicación completa en este enlace https://www.tiktok.com/@naranjalimonutricion/video/7343246876067581217?_r=1&_t=ZN-8viFi58KwpK)

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

¿Es saludable beberse una Coca-Cola?

Tal y como se establece en la página web oficial de la marca, una lata de 330 ml de Coca-Cola contiene 35 gramos de azúcar, lo que equivale a 139 calorías. Por su parte, un vaso de 250 ml contiene 27 gramos de azúcar, es decir, unas 105 calorías. Esta cantidad de azúcar es comparable a la que contiene una chocolatina promedio y supera la recomendación diaria de azúcar añadida para adultos, que la Organización Mundial de la Salud establece en no más del 10% de las calorías diarias.

Si bien las bebidas azucaradas pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen ocasionalmente, su ingesta excesiva puede tener consecuencias negativas para la salud.