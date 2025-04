Carmen Pano explica ante el juez las presuntas entregas de dinero en Ferraz: “Víctor de Aldama me dice que hay que llevarlo porque él no puede”

La declaración de la empresaria Carmen Pano ante el juez.

La empresaria Carmen Pano se encuentra actualmente en el centro del huracán judicial. Investigada por sus conexiones con Víctor de Aldama en el caso de los hidrocarburos por presuntamente haber sido la intermediaria en las operaciones ilícitas de la trama, ha asegurado en más de una ocasión que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.

Primero fue ante la Guardia Civil y en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. La última ha sido el pasado 19 de marzo en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz, donde declaró como investigada en la trama de los hidrocarburos.

“Víctor de Aldama me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede”, relató en su declaración, a la que ha tenido acceso Infobae España, y en la que añadió que no le dijo “qué es ni para qué es”.

En la primera entrega asegura que se presentó en el despacho de Aldama con la primera parte del dinero, donde se encontró con su mano derecha y su chófer. El empresario le dijo que no podía salir de su despacho y que si ella podía hacer la entrega en Ferraz, a lo que ella contestó que “ningún problema”.

Esta vez fue en taxi, pero la segunda vez le llevó el chófer Álvaro Gallego en un vehículo Audi Q3. Según su versión cada una de las entregas fue de 45.000 euros.

Al final de su comparecencia explicó que a partir de ese momento ya no le hizo más gestiones al empresario, porque este le debía 100.000 euros del negocio del fuel. “Le digo que es la última vez que me utiliza”, a lo que su abogado defensor le pregunta, “¿a partir de ahí se acabó?" y ella respondió que “sí”.

La respuesta del PSOE ante las declaraciones de Carmen Pano

Desde un primer momento, las declaraciones de Pano han desatado la polémica, ya que de ser verdad, señalarían posibles vínculos ilícitos entre la trama de los hidrocarburos y el PSOE. Sin embargo, el partido ha negado esta versión desde el principio.

Además de desmentir las afirmaciones de Pano, asegurando que sus declaraciones carecen de fundamento y que se trata de un intento de manipular la situación, interpusieron una demanda de conciliación contra la empresaria, como primer paso para presentar una querella por calumnias, con el objetivo de que se rectifiquen las acusaciones que considera falsas. El partido subrayó que no hay pruebas que respalden la versión de Pano e insistió en que no se ha recibido ninguna cantidad de dinero en Ferraz.

La empresaria, Carmen Pano, a su salida de declarar en el Tribunal Supremo (Jesús Hellín - Europa Press)

El PSOE también afirmó que las acusaciones de Pano forman parte de una estrategia para desviar la atención de las investigaciones que involucran a Víctor de Aldama, y que la declaración de la empresaria obedece a una táctica de defensa de su cliente para obtener apoyo político, concretamente del Partido Popular, y así intentar neutralizar las acusaciones contra él.

La reunión en el Ministerio de Industria

Otros de los puntos tratados en su declaración, Pano habló de una reunión que tuvo lugar en enero de 2021 en el Ministerio de Industria, a la que asistieron importantes figuras vinculadas a la trama de los hidrocarburos. Según la investigación de la Guardia Civil y Anticorrupción, el encuentro en cuestión estuvo relacionado con la agilización de la concesión de la licencia para que la empresa Villafuel comenzara a operar en el sector de los hidrocarburos. Las sospechas recaen sobre Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, quien se habría beneficiado de los contactos del empresario con el Gobierno para obtener un trato favorable.

Carmen Pano confirmó la existencia de esta reunión, en la que, según su relato, Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en ese momento, actuó como intermediario. “Nos dijeron que todo a través de Koldo”, explicó Pano durante su declaración, asegurando que el encuentro fue organizado por Rivas y Aldama, y que ella simplemente acudió porque así se lo solicitaron. Pano detalló que la reunión tuvo lugar en una “sala de juntas bastante grande” en la primera planta del Ministerio de Industria y en ella participaron, además de Rivas, dos técnicos de Córdoba, y ella misma.

El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García (Eduardo Parra - Europa Press)

Durante el interrogatorio, la empresaria madrileña explicó que en ese encuentro, Claudio Rivas expuso lo que necesitaba y lo que deseaba conseguir. Al final de la reunión, según su versión, los asistentes fueron instruidos para presentar los papeles necesarios a través de Koldo, quien, en principio, no tenía ninguna relación directa con este trámite.

Sin embargo, Carmen Pano descartó que esta reunión tuviera algo que ver con beneficiar a la empresa Have Got Time, controlada por su hija Leonor González Pano. A lo largo de su declaración, insistió en que la figura clave en todas las operaciones era Javier Cillán, a quien la UCO atribuye el control de Villafuel, aunque este se defendió durante su turno de palabra ante el juez diciendo que solo desempeñaba funciones administrativas. Pano coincidió con la UCO en señalar a Cillán como el cerebro detrás de las actuaciones relacionadas con la trama de los hidrocarburos.