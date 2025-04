Una cordobesa de ‘First Dates’, que estuvo en ‘Gran Hermano 17’, rechazada en bloque por su cita: “No me has llamado nada la atención”

Miguel y Noelia han tenido una cita en 'First Dates'. (Cuatro)

El equipo que trabaja en First Dates se esfuerza para que los protagonistas de las citas sean fructíferas para los dos interesados. Sin embargo, no siempre es posible. Así ha sucedido entre Miguel y Noelia este lunes 14 de abril y es que, casi desde el principio, las chispas han estado más que ausentes.

El principio en hacer acto de presencia ha sido el malagueño, quien al son de Macho Man, de Village People, saludaba a Carlos Sobera y se presentaba diciendo que “cuando voy por la calle noto que soy una persona llamativa, por mi físico y la barbita. Soy una persona sensible, pero mi apariencia es muy masculina".

Sobre su profesión, el andaluz, de 36 años, contó que “dirijo un holding empresarial con constructora, hotel, apartamentos y terrenos agrícolas. Estoy entre Valencia, Málaga y Teruel”. En cuanto a lo que esperaba de su cita, explicó que “soy una persona muy ambiciosa y eso puede ser un handicap si el perfil que tienes no va alineando. No todas las personas que tienen estudios tienen capacidad. Las expectativas son altas, vamos a ver qué se puede obtener”.

Fue entonces cuando hizo su aparición Noelia, de 29 años y procedente de Córdoba, que explicaba que “pareja oficial no he tenido prácticamente nunca, he conocido a muchos chicos, pero he sido víctima del ghosting, en la mayoría de los casos”.

Pese a que iba buscando el amor, la chispa no saltó a primera vista. “Cuando he visto a Miguel, lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido: ‘Es pelirrojo’. No me lo esperaba, para nada. Me esperaba cualquier cosa, pero un pelirrojo y además calvo...”, se quejaba tras conocer al malagueño.

“Creo que quizás busca una formalidad a la que yo todavía no he experimentado. Yo quiero una formalidad, pero necesito un proceso que él ya ha vivido y yo aún no. En ese sentido, vamos en la misma línea de pensamiento, pero con matices”, contaba tras un tiempo conociendo a Miguel, que explicaba que estaba divorciado y no tenía hijos.

Un rostro muy conocido

Pronto muchos usuarios de redes sociales se dieron cuenta de que el rostro de Noelia les era familiar y esto es porque participó en Gran Hermano 17. Si bien no ganó el reality de Telecinco, estuvo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra durante 63 días.

Durante su edición hizo un buen tándem con Bea Retamal, quien terminó ganando el concurso, y Miguel, que se acabaría enfrentando de manera sistemática con Adara Molinero.

Noelia fue concursante de 'Gran Hermano'. (Telecinco)

Pese a este pasado de fama, Noelia no hizo mención en ningún momento al formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, sí que explicó que en la actualidad está preparando oposiciones para maestra.

La decisión final de Noelia y Miguel

Tras compartir dos platos y postre, llegó el momento de decidir si querían volver a verse, ya fuera de cámara. “Me ha caído muy bien, pero no tendría una segunda porque veo que no tiene la ambición que yo necesito y físicamente no me ha llamado nada la atención desde el primer momento, entonces no ha habido feeling“, contaba el andaluz, a lo que ella se sumaba, abriendo las puertas a tener una amistad.

“A nivel pareja no tendría una segunda cita. Trabajas mucho en ti mismo, eso me ha gustado mucho”, se explicaba.