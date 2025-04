Dos amantes del Barça se presentan en ‘First Dates’ cantando el himno de su equipo: “Es inolvidable”

Miriam y Cristina en su cita de First Dates (Montaje Infobae, First Dates)

Dos solteras con una pasión desmedida por el Fútbol Club Barcelona han protagonizado una cita que, más que un encuentro romántico, fue una celebración de su amor por el equipo azulgrana... o por lo menos ha sido así cuando se han conocido. Miriam, una ferviente culé, no podía imaginar cómo reaccionaría su cita, Cristina, al escucharla cantar el himno de su amado Barça a su entrada. No obstante, lo que ocurrió en la barra de First Dates, donde se encontraban todos los camareros del programa, los dejó más que sorprendidos.

La primera en llegar al hall del restaurante ha sido Miriam, quien ha estado acompañada de su bufanda del equipo azulgrana hasta que se ha sentado a cenar. La fanática le comentó en ese momento que su vida ha girado en torno al club catalán y que ese ha sido uno de los motivos por los que no se ha centrado en buscar o mantener una relación romántica. “Mi mejor recuerdo fue la remontada contra el PSG, ese 6-1 es inolvidable”, ha compartido con entusiasmo. Su amor por el Barça está representado por su lema “jugui qui jugui”, o en español, “juegue quien juegue”, por lo que aunque Lewandowski es su jugador favorito, ella siempre va a estar apoyando a su equipo. “Lo que quiero es que lo hagan perfecto y salgan a ganar”, expresó la culé.

Una vez la primera de las solteras dejó más que claro su afición por el F.C. Barcelona, Carlos Sobera volvió al hall para presentar a la acompañante de Miriam: Cristina, quien nada más entrar por la puerta del restaurante, fue recibida con el cántico del equipo azulgrana. La soltera, conocida entre sus amigos como ‘Cris del mini’ en honor al estadio en el que jugaron algunas estrellas del club, no dudó en unirse al coro y celebrar junto a su cita el himno.

“A mí me gusta más el fútbol grande”

Cristina entrando al restaurante de First Dates (First Dates)

Las culés tuvieron un gran inicio al saber que su acompañante compartía la misma afición. No obstante, la afinidad que sentían las dos por el club no ha sido suficiente para crear una atracción física entre ellas. Miriam admitió que, aunque disfrutó de la conexión compartida en cuanto al fútbol, no se sentía atraída por Cristina en ese plano. Seguidamente, la soltera le comentó a su acompañante que le “gusta más el fútbol grande, no soy muy fan del femenino”, confesó Miriam, a lo que Cristina respondió que su pasión se centraba en el fútbol femenino y, que había sido muy seguidora del “Fútbol B”, un detalle que no convenció del todo a Miriam.

A lo largo de la cita, la conversación giró casi exclusivamente en torno al Barça, algo que terminó siendo un tema de fricción en ciertos momentos. Mientras que Miriam veía el fútbol como la gran pasión de su vida, Cristina opinaba que los amigos deben ser la prioridad, algo con lo que Miriam no estaba de acuerdo.

Cuando salieron del monotema, se centraron en otro que ha sido muy importante para Cristina. La culé ha compartido con su cita que había logrado perder más de 20 kilos y estaba en plena forma. Ese detalle ha sido algo que le ha gustado mucho a Miriam, quien participa de manera regular en maratones. Sin embargo, su cita le comunicó que no podía correr por un problema de espalda y, aunque le gustaba hacer cardio, hay ciertos movimientos que no puede hacer.

“Todo lo relaciona con el Barça”

Miriam y Cristina en su cita de First Dates (First Dates)

Más adelante, al hablar de su vida sexual, las solteras coincidieron en que habían tenido más relaciones con hombres que con mujeres, pero la conversación dio un giro extraño cuando Miriam compartió una fantasía sexual relacionada con el inolvidable 6-1 del PSG. A Cristina no le hizo mucha gracia la conexión con el fútbol, ya que la conversación parecía estar atada a la pasión por el Barça. “Todo lo relaciona con el Barça”, comentó Cristina, visiblemente sorprendida.

Finalmente, la cita llegó a su fin con la decisión de Cristina. A pesar de la conexión compartida en su amor por el Barça, Cristina reconoció que esa pasión común no era suficiente para dar paso a una relación romántica. “Ha sido todo muy agradable, pero solo coincidimos en el Barça, y eso no es suficiente”, sentenció, dejando a Miriam algo desconcertada.