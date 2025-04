Ivana Icardi acusa a Adara Molinero de ser la 'mano negra' que está detrás de su falta de trabajo

Ivana Icardi reaparece públicamente tras anunciar su ruptura sentimental con Finito, al que conoció en la última edición de 'GH Dúo', poco antes de cumplir su primer aniversario de amor. Lo ha hecho en el estreno de la película argentina de Diego Corsini 'Adiós Madrid', donde nos ha hablado de su nueva vida en Madrid, de cómo es su relación con su ex Hugo Sierra -padre de su hija Giorgia- y de sus próximos proyectos, aprovechando la ocasión para lanzar un demoledor dardo a Adara Molinero dejando entrever que es ella quien está detrás de sus escasas oportunidades en televisión.

También sobre Anabel Pantoja, a la que ha querido mandar un mensaje de "ánimo y mucha fuerza" ante "el dolor más grande que puedes tener en la vida, el de un hijo". "Que se recupere y que estén todos bien" ha añadido, pidiendo a los medios de comunicación que dejen a la influencer y a su familia algo de 'espacio' en estos delicados momentos en los que la recuperación de su pequeña Alma es lo único que importa.

Instalada en Madrid desde hace varios meses con su hija, Ivana nos ha contado cómo es su relación en la actualidad con Hugo, al que conoció en 'Supervivientes 2020' y con el que rompió meses después de tener a su pequeña Giorgia, que ya ha cumplido 3 años: "Ejerce de papá y estamos todos felices ahora, está todo bastante tranquilo. Ahora estoy yo más con la niña porque empezó el cole, y no es tan fácil como antes que iba una semana a Mallorca con él y una conmigo, pero está todo organizado y súper bien" revela.

Sin embargo, prefiere no entrar en detalles sobre cómo es la relación de su hija con su hermanito Martín -que Hugo tuvo con Adara- "porque luego me caen denuncias. Sin problma, pero es verdad que son menores, en ese sentido... todo súper bien". Y es que lejos de enterrar el hacha de guerra con la ex de Álex Ghita, Ivanna deja insinúa que está detrás de algunos proyectos televisivos que finalmente no salieron adelante: "Me entero que me quitan trabajo porque no quieren que esté por el medio... Tampoco me hace gracia, sumado a todo lo que ya tenemos. Y me llega porque la gente habla mucho. Yo no actuaría de esa manera, pero bueno, cada una..." sentencia tajante.

Por último, la argentina confiesa que tras su ruptura con Finito está soltera "y tranquila", pero "siempre abierta al amor" aunque en estos momentos su gran prioridad es su hija Giorgia.