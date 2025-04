La falda con estampado de pata de gallo de Meghan Markle que enamoró a la reina Letizia y a Diana de Gales

Meghan Markle junto al elenco de 'Gypsy' (GYPSY THE MUSICAL).

Si algo caracteriza a la Casa Real británica es que, más allá de ser una de las instituciones más antiguas del mundo, también son icono de estilo en el universo de la moda. Los míticos looks que Diana de Gales escogía para sus apariciones públicas no eran escogidos al azar y, bajo su regazo, Kate Middleton y Meghan Markle siguen sus pasos muy de cerca.

A pesar de haber abandonado sus labores reales, la duquesa de Sussex aprovechó un evento en Nueva York para volver a destacar su presencia en el plano internacional. Allí, volvió a demostrar que su estilo puede ser sofisticado, con guiños nostálgicos a la realeza británica, sin dejar de ser actual. Para ello, esta vez, escogió una prenda que ha cruzado fronteras y generaciones: una clásica falda de pata de gallo. Un estampado con historia en las altas esferas de la moda real, que no solo utilizó Lady Di, sino que también ha enamorado a la reina Letizia en más de una ocasión.

La mujer del príncipe Harry, de 43 años, fue fotografiada en la Gran Manzana luciendo un conjunto blanco y negro que combinaba piezas de diseñadores de renombre. Markle apostó por una blusa negra de manga larga con botones de Veronica Beard y una falda midi de silueta lápiz, con el emblemático estampado bicolor, firmada por Carolina Herrera. Esta pieza, perteneciente a la colección primavera 2025 y que tiene un precio de 1.390 dólares, se convirtió en el centro de todas las miradas.

Su elección no fue casual. El estampado de pata de gallo es uno de los más representativos del armario aristocrático, con profundas raíces en la moda británica. Basta con recordar a su suegra, ícono de estilo atemporal, quien lo lució en uno de sus atuendos más recordados. Diana de Gales deslumbró con ella en un conjunto rojo y blanco que llevó en el bautizo de la princesa Eugenia en 1990, y más tarde en un viaje oficial a Toronto. La exmujer de Carlos III combinó entonces una chaqueta con cuello negro con una falda tubo en el mismo patrón. Aquel look es parte de la memoria colectiva y parece haber inspirado a su nuera una vez más.

Diana de Gales (IMAGEN DE ARCHIVO).

Un escenario muy bien escogido

En esta aparición pública, Meghan evocó ese aire clásico, pero le dio su propio giro contemporáneo. En lugar de recrear el dramatismo ochentero, optó por una versión depurada y sobria, propia de su estilo californiano actual. Completó el estilismo con unos tacones de aguja negros de Aquazzura y un collar de perlas, un accesorio discreto pero cargado de simbolismo. Con el cabello suelto y liso, peinado con raya al medio, y un maquillaje natural, la duquesa reafirmó su predilección por la elegancia sin excesos.

La ex actriz no solo sorprendió por su atuendo. Aprovechó su estancia en Nueva York para asistir a la nueva producción de Gypsy, protagonizada por la galardonada Audra McDonald. Después de disfrutar de la función en el Teatro Majestic, Markle compartió en redes sociales varias fotos junto al elenco, a quienes dedicó palabras de admiración. “Su actuación te dejará sin palabras. Te dará escalofríos. No creo que haya ni un solo ojo seco en la sala, y si el teatro no hubiera tenido que cerrar, la ovación del público seguiría vigente”, escribió la duquesa en Instagram.

Meghan Markle junto al elenco de 'Gypsy' (GYPSY THE MUSICAL).

Este regreso al blanco y negro marca un pequeño desvío de los tonos neutros y suaves que Meghan ha preferido desde que se trasladó a California. Su vestuario tras la salida de Reino Unido se ha caracterizado por tejidos relajados, como la cachemira o el lino, y colores tierra que reflejan su vida más libre y serena en Montecito. Sin embargo, esta elección para una velada neoyorquina ha sido interpretada como un guiño a sus días como miembro activo de la realeza británica.

Un estampado que también enamoró a doña Letizia

Lo más curioso del conjunto de Meghan es que no solo conecta con el estilo de Diana, sino que también tiene paralelismos con el armario de la reina Letizia. La monarca ha demostrado en múltiples ocasiones su afinidad por el estampado de pata de gallo, ya sea en abrigos, vestidos o faldas. De hecho, Letizia también ha confiado en Carolina Herrera como una de sus firmas predilectas. La falda elegida por Markle podría encajar perfectamente en las elecciones estilísticas de la reina española, no solo por el patrón, sino por la silueta sofisticada y el largo midi que tanto favorece a ambas.

La reina Letizia (IMAGEN DE ARCHIVO).

Esta no sería la primera coincidencia entre ambas. En el pasado, se las ha visto luciendo prendas muy similares, como una falda de cuero rojo de Hugo Boss que forma parte del repertorio de ambas mujeres. Dos figuras de gran proyección internacional, con estilos distintos pero que, de vez en cuando, se unen en el gusto por los mismos básicos infalibles.