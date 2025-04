La chaqueta militar que la reina Letizia le ha robado a la infanta Sofía para su escapada por Madrid: de firma sueca y por 150 euros

La Reina Letizia, a su llegada a una reunión de trabajo con el Patronato y el Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España. (EUROPA PRESS).

La reina de España es mucho más que un miembro de la familia real, también es un icono de la moda en nuestro país. Doña Letizia es sinónimo de estilo, una itgirl en toda regla y cada nuevo elemento que luce genera un gran impacto en el público. Sin embargo, en esta ocasión, parece ser que la influenciada ha sido ella y, teniendo la oportunidad de ‘robar’ la prenda, no ha dudado en adueñársela.

Doña Letizia ha vuelto a acaparar todas las miradas, pero esta vez no ha sido por un acto oficial o un estilismo cuidadosamente seleccionado para una recepción, sino por una elección casual y cercana que ha dado mucho que hablar. Se trata de una escapada privada para acudir a un centro de estética en el barrio madrileño de Tetuán. Allí, la monarca ha sido fotografiada luciendo una chaqueta que ya habíamos visto antes, pero no en ella.

Portada de la revista '¡HOLA!' del 9 de abril de 2025.

Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola!, muestran a la mujer de Felipe VI a la salida del establecimiento All for You, donde, aprovechando un hueco en su apretada agenda, decidió hacerse un tratamiento de belleza. Pero más allá de su visita estética, ha sido su estilismo lo que ha captado la atención de los más fanáticos del mundo de la moda.

La prenda en cuestión es una chaqueta de entretiempo de la firma sueca & Other Stories, en tono verde militar y corte estilo cargo, que incluye amplios bolsillos, cinturilla ajustable y cuello vuelto. Un diseño práctico y versátil, ideal para la primavera y que rondaba los 150 euros. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es que no es la primera vez que esta pieza aparece en la esfera pública. Fue la infanta Sofía quien la lució por primera vez en octubre de 2023, durante la tradicional visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, una actividad enmarcada en los Premios Princesa de Asturias.

La princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía conversan mientras la familia real visita Arroes (EFE/Ballesteros)

En aquella ocasión, la benjamina de la casa real combinó la prenda con un look juvenil y desenfadado: unos pantalones acampanados en tono ecrú de la firma Yerse, un jersey de punto de estilo relajado y unas zapatillas blancas de MU The Brand. El conjunto transmitía frescura, comodidad y un toque moderno, alineado con el estilo sencillo pero cuidado que Sofía ha venido consolidando en sus últimas apariciones públicas.

Desde entonces, no se había vuelto a ver hasta ahora. Y lo que queda claro es que Sofía no se llevó la chaqueta consigo al internado galés UWC Atlantic College, donde se encuentra terminando segundo de Bachillerato Internacional. En su lugar, ha sido su madre quien la ha recuperado del armario familiar, demostrando que, más allá de las coronas y los tronos, en Zarzuela también se reutiliza la ropa como en cualquier hogar.

Intervención de la reina Letizia en el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental 2024

Letizia se inspira en su hija

El estilo relajado y funcional de la chaqueta encaja perfectamente con el look elegido por doña Letizia para esta salida privada: pantalones negros tipo chino, jersey de punto, bufanda a juego y unas deportivas de la marca MU The Brand. Para mantener un perfil bajo, completó el atuendo con gafas de sol oscuras, intentando pasar desapercibida. Una elección sobria, cómoda y, al mismo tiempo, con ese sello de elegancia casual que caracteriza a la monarca.

En un momento en el que la sostenibilidad en la moda es más importante que nunca, que una figura pública de la talla de la reina Letizia apueste por reutilizar prendas en lugar de estrenar constantemente lanza un mensaje poderoso. No hace falta renovar el vestuario con cada aparición para marcar tendencia. A veces, el verdadero estilo reside en saber combinar lo que ya se tiene.