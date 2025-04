Dónde es festivo el jueves de Semana Santa en España

Procesión de Jesús del Gran Poder y Virgen de la Macarena, a 6 de abril de 2023, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

La Semana Santa es una de las festividades más emblemáticas de España, destacándose tanto por su profundo carácter religioso como por su enorme impacto cultural y turístico. Más allá de su dimensión litúrgica, atrae a miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, las calles de diversas ciudades y pueblos se transforman en el escenario de procesiones y representaciones que narran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estas celebraciones, que combinan devoción y patrimonio histórico, son un pilar de la identidad cultural del país. La riqueza de las tradiciones y la solemnidad de los actos hacen de la Semana Santa un evento único. Pero no solo eso, también se ha convertido en una de las semanas más esperadas del año, incluso para las personas no creyentes, ya que son muchos los que desde Navidad no disfrutan de varios días seguidos de descanso.

Semana Santa en España

En qué comunidades no es festivo el día de Jueves Santo

El Jueves Santo, que en 2025 cae el 17 de abril, es la segunda gran festividad de toda la Semana Santa, solo por detrás del Viernes Santo. Aunque no es festivo a nivel nacional, sí es un día de fiesta en gran parte del territorio español. De hecho, resulta más fácil enumerar las comunidades autónomas donde no se celebra, ya que solo son dos: Cataluña y Comunidad Valenciana.

Por lo tanto, el 17 de abril de 2025 será festivo en las siguientes comunidades y ciudades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Melilla, Región de Murcia, Navarra y País Vasco. En estas regiones, los ciudadanos disfrutarán de un día festivo en el marco de las celebraciones de la Semana Santa.

Además, aunque el Jueves Santo no es festivo a nivel autonómico en Cataluña y Comunidad Valenciana, eso no significa que no se celebre en algunas zonas de estas comunidades. Los gobiernos locales tienen la competencia para designar hasta dos días festivos adicionales en sus calendarios laborales. Por lo tanto, existen municipios en Cataluña y la Comunidad Valenciana donde el 17 de abril, Jueves Santo, sí se considera festivo.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

¿Y qué pasa con el Lunes de Pascua?

El 21 de abril, Lunes de Pascua, será festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Euskadi. Además, algunas ciudades tendrán fiesta local, como Palma de Mallorca, Pamplona, Toledo y Ferrol.

Este año, la Semana Santa se celebra más tarde de lo habitual, lo que provoca que, pocos días después del Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua, llegue otro de los puentes más esperados: el del 1 de mayo. En la Comunidad de Madrid, los ciudadanos podrán disfrutar de un puente de cuatro días.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

El Domingo de Pascua o de Resurrección se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo, que marca el inicio de la primavera. Este fenómeno, determinado por el ciclo lunar, no puede ocurrir antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Así, la fecha del inicio de la Semana Santa varía cada año, comenzando siempre con el Domingo de Resurrección.

En los próximos años, las fechas en las que se celebrará la Semana Santa serán las siguientes: en 2026, comenzará el 29 de marzo; en 2027, el 21 de marzo; en 2028, el 9 de abril; y en 2029, el 25 de marzo.