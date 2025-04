El dilema de la extrema derecha francesa antes de la carrera presidencial: agotar los plazos judiciales por Le Pen o dar paso a la era Bardella

Marine Le Pen junto a Jordan Bardella. (Gonzalo Fuentes/Reuters)

La decisión de la Justicia francesa de condenar e inhabilitar a Marine Le Pen, por un delito de malversación de fondos ha puesto en una situación muy complicada al partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (en sus siglas en francés, RN).

Todavía quedan dos años para que los franceses acudan a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Esto, a priori, puede parecer mucho tiempo, pero la realidad es que la política tiene sus plazos, y no preparar una carrera presidencial con el suficiente tiempo y la estrategia adecuada puede acabar en una debacle electoral en el Día D.

Y por eso, RN, que vive su mejor momento tanto en las urnas como en los sondeos, debe resolver cuanto antes un gran dilema: dar la batalla hasta el final en los juzgados para intentar evitar la inhabilitación de su rostro político más representativo; o asumir el golpe y abrir paso a la última esperanza del partido, Jordan Bardella.

La líder de la extrema derecha francesa y una veintena de figuras del partido fueron condenados hace diez días por desviar fondos del Parlamento Europeo destinados al pago de asistentes, pero que fueron utilizados para financiar los gastos del partido en Francia. 11 de los acusados, además de Le Pen y el propio partido como entidad, han recurrido la sentencia, mientras que otros 12 han renunciado a hacerlo y asumen la pena impuesta, según informaron este viernes fuentes judiciales a la Agencia EFE.

El Tribunal de Apelación de París indicó que la causa será revisada en el primer semestre de 2026, para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027.

Elegir la estrategia adecuada

Las posibilidades de que Le Pen esquive la inhabilitación, que le impide ser elegida como candidata durante cinco años, son ínfimas. No obstante, Guillermo Fernández, doctor en Ciencia Política en la universidad Carlos III y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa: el caso del Frente Nacional, explica en una conversación con Infobae España que la líder ultraderechista está obligada a agotar los plazos. “Si abandona, de algún modo estaría aceptando la condena, cuando desde el minuto uno ella mantiene que no es culpable. Sería más difícil defender su honorabilidad y su inocencia ante la opinión pública francesa”.

El especialista en el estudio de las derechas radicales europeas indica también que la estrategia de victimización “no podría funcionar hasta 2027″. ”Ninguna estrategia de victimización funciona durante dos años. Sí seis meses, como fue el caso de Trump en EEUU, y además con un atentado de por medio, pero no dos años″, explica Fernández, que añade que Agrupación Nacional, por cultura política, tampoco tiene la capacidad de movilizar desde las calles al electorado como sí hizo Trump.

RN comenzó con una estrategia de ataque directo a los tribunales, que contó con el apoyo público de la ultraderecha internacional como Donald Trump, Meloni, Matteo Salvini, Viktor Orbán o Santiago Abascal; pero en su intento por trasladar la lucha a las calles, el mitin de apoyo a su líder y en protesta contra la condena en París no llegó a superar los 10.000 asistentes, gran parte de ellos cuadros y militantes del partido.

Un candidato “aceptable”, pero sin el fuelle de Le Pen

Es un hecho que si Marine Le Pen no puede presentarse, el elefante en la habitación será quién podrá sustituir a Le Pen como el rostro principal del partido, un asunto que ya estuvo sobre la mesa hace dos años. Por primera vez, una persona fuera del clan Le Pen podría liderar el partido y todas las miradas apuntan a Bardella. Pero, ¿convence a todos?

Arsenio Cuenca, politólogo y especialista en la extrema derecha francesa, indica en una conversación con este periódico que actualmente Bardella no es un candidato que genere consenso dentro del partido mientras la causa judicial esté abierta. “Todo el partido apoya primero la candidatura de Le Pen, pero si no se da, el favorito será él”, afirma.

“Bardella como candidato, puede ser un candidato aceptable. No es una opción catastrófica ni nefasta, pero no aporta el plus de Marine Le Pen. Tampoco llega a ciertos tipos de electorado como Jean-Marie Le Pen. Y bueno, le sería difícil igualar la capacidad de arrastre. Es muy difícil, por no decir imposible, tener la capacidad de arrastre de Marine Le Pen”, explica Fernández.

La última palabra la tiene Le Pen, como su padre hizo con ella

La última palabra, en todo caso, será de la actual líder: “En un partido tan dirigista y personalista como ese, la opinión de Le Pen va a ser la clave, igual que ocurrió en el Congreso en el que fue elegida Marine en 2011″. El experto recuerda el caso del por entonces candidato a suceder a Le Pen padre, Bruno Gollnisch, hombre de la guardia pretoriana y delfín de Jean-Marie Le Pen. “Al final, el hecho de que Jean-Marie Le Pen diera su apoyo a su hija decantó la balanza”, explica.

Bardella apenas tiene 29 años y Cuenca y Fernández coinciden en que es un buen comunicador y un buen portavoz. Lo cierto es que las diferencias entre ambos no son claras y están en los matices. Por ejemplo, Bardella es partidario de una unión de los partidos de la derecha, mientras que Le Pen opina que la hegemonía de la derecha solo puede tener su nombre en Agrupación Nacional. Bardella es de un perfil más liberal, conservador e identitario, mientras que Le Pen mantiene un estilo un más nacionalista y populista.

Pero la diferencia entre ambos está en la manera en la que transmiten su discurso, y es ahí donde se llega a las personas. Un asunto que puede hacer replantear la candidatura del joven delfín de Le Pen. “A Bardella se le compara muchas veces como un robot. Parece una persona creada por IA. Es alguien que no comete errores, prácticamente no gesticula, muy frío, que hace bien las pausas, que comunica bien, pero que le cuesta transmitir y enganchar. No tiene el carácter populachero de Le Pen”, afirma Fernández.

Teniendo en cuenta el éxito cosechado en las legislativas por Bardella, donde llegó a ser primera fuerza en la primera vuelta y disputó hasta el final la segunda, no sería descabellado pensar que obtendrá un buen resultado. Pero Fernández apunta que seguramente le costará alcanzar los números de Marine Le Pen, “lo que puede llegar a suponer incluso que no llegará a la segunda vuelta, o que esté peleando por llegar a la segunda vuelta con la tercera y la cuarta candidatura”.