‘Supervivientes 2025’: crece el tonteo entre Montoya y Anita y Joshua activa el protocolo de abandono urgente

Anita y Montoya en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Supervivientes 2025 está volviendo a unir lo que rompió La isla de las tentaciones. José Carlos Montoya y Anita Williams parecen haber dejado atrás sus diferencias para volver a apostar por su amor. Después del inesperado beso que ambos se dieron hace unos días, el tonteo en Cayos Cochinos ha continuado.

“Un sueño caliente y una canción de amor lo ha provocado todo”, ha expresado Jorge Javier Vázquez poco antes de dar paso a las imágenes en las que se ve a la expareja compartiendo risas y confesiones. Fue la catalana quien acudió a la frontera que marca una playa con la otra para exclamar: “¡Me aburro!“. Aunque el sevillano se encontraba lejos, llegó a escuchar las palabras de su exnovia.

El que fuera participante de El conquistador le ha recordado que se venían fechas importantes para él, haciendo referencia a la Semana Santa. Una festividad que, teniendo en cuenta su origen andaluz, son de suma importancia en su vida. “A ver, ponte la figura de la Virgen”, le ha pedido Anita, quien lo imitaba como podía. Fue entonces cuando Montoya le dio un beso en la frente, un gesto con el que dejó entrever el cariño que se tienen mutuamente.

A todo ello se suman las miradas cómplices que se echan el uno al otro y con las que ponen de manifiesto que la llama del amor entre los dos sigue más viva que nunca. El de Utrera le confesó que había tenido un sueño con Pelayo: “Que me comía mostachones”. Sin embargo, no es el único sueño que había tenido el participante.

“También he tenido otros sueños eróticos, pero no te pongo cara. A ti, ni a nadie", le ha revelado, detallando lo que le ocurrió tras el sueño. “Se acercó Carmen Alcayde y le dije que qué hacía. Si me quería dar un pico o algo”, ha expresado, provocando las risas de la de Barcelona.

Por su parte, Anita le ha confesado que un cangrejo le despertó en la oreja. “Te lo juro. Y luego me ha pasado otro en la cara”, ha continuado diciendo. Poco después, Montoya le hizo una especie de tatuaje con su inicial en la mano a Anita, quien le agradeció el gesto dándole un beso en la mano.

Joshua Velázquez y su delicado momento personal

Para nadie es un secreto que Supervivientes es uno de los realities más duros de Telecinco. Los concursantes se enfrentan al hambre, a las duras condiciones climatológicas propias del país de Latinoamérica y a la convivencia con recursos mínimos. De esta manera, este programa no solo impacta a nivel físico, sino también de forma psicológica. Tras el abandono de Terelu Campos, también trasladaron su decisión de poner fin a su paso por Honduras Beatriz Rico y Rosario Matew. Ahora, se conoce que Joshua Velázquez también activó el protocolo de abandono urgente.

Joshua Velázquez en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“Es superduro. No me compensa. Yo pensando que ayer comiendo... pero estoy hasta mareado. Tengo el estómago pegado a la espalda”, ha manifestado el ganador de la tercera edición de Maestros de la Costura a Jorge Javier Vázquez. El canario reveló que había tenido una semana especialmente “sensible”, viviendo sus peores días desde que llegó a Cayos Cochinos. De hecho, puso de manifiesto sus ganas de irse a casa.

“Ha llegado un punto aquí que he perdido hasta la forma de su cara, no me acuerdo“, ha asegurado, visiblemente emocionado y haciendo referencia a que cuando tiene bajones, le viene la cabeza su padre. ”Ha llegado un punto en el que he tomado decisiones, iba a ir de vacaciones con mis amigos, pero llevo tiempo pensando a dónde quiero llevarme a mi padre y a su mujer y no irme con mis amigos. Hasta ese punto he llegado. Es lo que quiero hacer. Ir más a Canarias, decirle más que le quiero, que ya se lo digo siempre, pero necesito esto".

Anita Williams también ha vivido una situación delicada tras recibir asistencia sanitaria de urgencia. “Esta mañana hemos ido a pescar. Había un oleaje bastante grande y me he roto la uña del pie”, ha explicado la participante. "Me he puesto los calcetines porque llevo un vendaje para que no me roce en la prueba“, ha explicado la catalana, quien tuvo que ser vendada para continuar su experiencia en Supervivientes 2025.