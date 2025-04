El ‘look’ con recado de Leire Martínez a La oreja de Van Gogh en su debut en ‘La Revuelta’

Leire Martínez durante su visita a 'La Revuelta'. (RTVE)

Tras conocerse que Leire Martínez había sido expulsada La oreja de Van Gogh, el pasado mes de octubre, todo el mundo estaba deseando que la cantante hablara sobre lo sucedido. Y si bien en estos meses ha lanzado algún que otro mensaje, especialmente tras conocerse que Amaia Romero volvería al grupo como voz principal, ha sido ahora cuando la artista se ha pronunciado sobre todo.

Lo ha hecho en La Revuelta, donde ha protagonizado una visita llena de mensajes, como era de esperar, hacia sus ya excompañeros de formación. Lo hizo tanto a través de este primer single en solitario, Mi nombre, de la que dijo que bien podría haberse titulado “Me cago en vuestros muertos”, como a través de sus declaraciones. Pero también con su look.

Leire Martínez durante su visita a 'La Revuelta'. (RTVE)

Consciente de que la moda es otra forma de comunicarse, Leire se esforzó para lograr un estilismo que ha llamado la atención. Y mucho. Sobre una camisa blanca lisa lució un conjunto de chaqueta y skort en negro que llevaba escrita una frase: “There are press rules”, es decir, “Hay reglas de prensa”, con la que parecía querer criticar el trato mediático que ha recibido en estos meses.

Pero lo mejor no era eso, sino su corbata. Este accesorio tan de moda hoy día ha sido el lienzo de su mensaje de venganza y es que tenía estampado uno de los cuadros más famosos de Vicent Van Gogh, La noche estrellada. Un mensaje oculto y sutil que era una declaración de intenciones en toda regla.

Leire Martínez durante su visita a 'La Revuelta'. (RTVE)

Un tema con el que se ha quedado “a gusto”

Mi nombre no es solo su debut en solitario, también una canción que a Leire parece haberle servido de terapia, pues en ella ha volcado todas las emociones acumuladas tras el amargo desenlace de su salida del grupo: “Me he quedado a gusto”, le ha confirmado a David Broncano.

Sobre su salida, ha contado en el programa de La 1 que “me llamó la atención que generase tanto revuelo mediático”, añadiendo que pensó: “Qué bien que no está todo perdido, la gente se da cuenta de la letra pequeña”.

Ella es consciente de que la letra va cargada de dardos y recados a sus excompañeros. “¿Por qué no iba a validar esa emoción? ¿Por qué no le iba a dar lugar” a aquello que sentía? Aunque inicialmente se planteó más como terapia y desahogo que como obra, se convirtió después en una carta de presentación con la que enfrentarse a la realidad: “Todo el mundo me iba a preguntar por lo mismo, daba igual lo que yo fuera a presentar”.

Al preguntarle por su relación con Amaia Montero, a quien sustituyó al frente de la banda hace 17 años, ha explicado que, aunque no han mantenido una amistad estrecha, sí ha habido varios encuentros orgánicos y no cierra la puerta a una posible unión, ahora que son “las dos orejas” extirpadas de Van Gogh.