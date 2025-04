Kiko Matamoros, ingresado de urgencia y “a la espera de recuperación”: Marta López Álamo actualiza su estado de salud

Kiko Matamoros en 'La Revuelta' (RTVE)

Máxima preocupación por el estado de salud de Kiko Matamoros, quien permanecerá unos días ingresado en el hospital tras someterse a una operación quirúrgica de la que apenas se conocen detalles. Ha sido su mujer, Marta López Álamo, quien ha revelado al mundo su estado tras compartir a través de sus redes sociales la situación que atraviesa el colaborador de televisión.

Las alarmas en torno a su estado saltaron cuando el exrepresentante de famosos tuvo que retirarse antes de tiempo de la presentación de La familia de la tele, el programa donde colabora y que llegará próximamente a La 1 de TVE. Ahora, la modelo ha actualizado la situación de su marido.

“Pues un par de días aquí. Kiko está bien y ha salido bien todo, a la espera de recuperación, que seguro que sale súper", informó la granadina hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores. Muy activa en sus redes sociales, la modelo no ha ofrecido muchos detalles al respecto. Sin embargo, a juzgar por las palabras empleadas en su escueto comunicado, todo indica que la hospitalización de la expareja de Makoke se ha producido de forma inesperada o, al menos, no contaban con la idea de que este pasase por quirófano.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en una imagen de archivo (Europa Press)

Minutos más tarde, Marta López ha ofrecido nuevos detalles del ingreso de Kiko Matamoros en su cuenta de Instagram. “Voy a casa, que como no sabía cuando iba a salir, llevo todo el día con dos capuchinos. No quería no estar en la habitación cuando le subiesen. Creo que va a caer una pizza”, ha escrito en una story publicada en la mencionada red social. Con dichas sus palabras, la modelo ha vuelto a poner de manifiesto que el paso por quirófano de su pareja le había tomado completamente por sorpresa.

Sin separarse de su lado

Marta López Álamo no se ha separado ni un segundo de su marido desde que se produjo su hospitalización. Y prueba de ello es el collage que ha compartido en su red social y en al que se la ve junto al colaborador de tlevisión. “En el preoperatorio ha estado bien acompañado”, son las palabras que se pueden leer en la publicación.

Marta López Álamo con Kiko Matamoros en el hospital (Instagram)

Otra de las instantáneas que ha compartido la granadina muestra su mano entrelazada a la del colaborador de televisión. Una imagen que ha sido tomada desde el centro hospitalario, pues en ella se ve a Matamoros portando la típica pulsera que los responsables del hospital endosan a los pacientes cuando son hospitalizados. “Te amo”, ha escrito la modelo.

Mientras Marta López Álamo no ha dejado de poner al tanto de la situación de Kiko Matamoros en el hospital por medio de su cuenta oficial de Instagram, el exmarido de Makoke todavía no se ha pronunciado en redes sociales sobre qué ha pasado para que haya tenido que ser intervenido. Eso sí, todo parece indicar que la operación ha ido bien y que, pronto, Kiko Matamoros retomará su vida con normalidad, tanto a nivel personal como profesional.