El secretario del Tesoro de EEUU carga contra el acercamiento de España a China en plena guerra arancelaria: “Eso sería como cortarse el cuello”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping

El tercer viaje de Pedro Sánchez a China en plena guerra arancelaria no ha pasado desapercibido en Washington. Ante la pretensión del presidente del Gobierno español de seguir tejiendo las alianzas con el gigante asiático frente al proteccionismo comercial de la Administración de Donald Trump, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha sido tajante.

“No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quienes han comentado esta mañana que ‘bueno, quizá nos tenemos que alinear más con China’. Eso sería como cortarse el cuello”, ha pronunciado en un evento con banqueros, según unas declaraciones recogidas por EFE.

Según este medio, el líder del Ejecutivo señaló en una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje oficial a Vietnam y China, que Europa debe cambiar su mirada hacia China y también a la inversa. Asimismo, se mostró convencido de que España puede jugar un papel de constructor de alianzas más equilibradas entre ambas partes.

En este sentido, el secretario del Tesoro de EEUU alertó de que el modelo exportador chino es el de “Blancanieves y los 7 Enanitos: producen y producen y tiran sus productos por los suelos”. “El mayor infractor en el sistema global de comercio es China y es el único país que ha escalado (la guerra comercial)”, ha añadido Bessent.

El dirigente estadounidense ha tratado de justificar la batería arancelaria de Trump, que consiste en elevar en un 104% los gravámenes a las importaciones chinas y en el 20% a las de los países de la Unión Europea, entre otros muchos. Además, ha sugerido que los países perjudicados no deberían tomar represalias, como ya ha hecho China, que ha anunciado aranceles del 84% a los productos de EEUU. A su juicio, deberían entender que “los niveles (arancelarios) que se pusieron el pasado miércoles son un tope máximo y si no se toman represalias no se llega al máximo”, ha recalcado.

La UE aprueba el primer paquete de aranceles contra Trump

Bessent ha hecho estas declaraciones antes de que la UE probara el primer paquete de aranceles contra EEUU. En concreto, el bloque comunitario ha dado luz verde a las contramedidas propuestas por la Comisión Europea para responder a los aranceles del 25% que Estados Unidos ha impuesto al acero y al aluminio. Esta primera medida busca responder solo a estos gravámenes, por lo que se pospone la reacción al 25% contra los vehículos y el 20% anunciado la semana pasada por Donald Trump.

La propuesta del Gobierno comunitario fue respaldada por todos los Estados miembros, a excepción de Hungría. ”Hoy Hungría está votando en contra de la propuesta de la Comisión Europea de imponer contramedidas a Estados Unidos. La escalada no es la respuesta. Tales medidas provocarán daño adicional a la economía y los ciudadanos europeos al elevar los precios. El único camino adelante es las negociaciones, no la represalia”, ha escrito el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijarto, en redes sociales.

Por su parte, la Comisión Europea ha manifestado nuevamente su intención de mantener los puentes con Washington: ”La UE ha expresado su clara preferencia para encontrar resultados negociados con Estados Unidos, que serían equilibrados y mutuamente beneficiosos”, ha añadido en un comunicado.