Un influencer critica que una limpiadora no se presentó el primer día de trabajo y las respuestas no se las esperaba: “¿La habíais dado de alta en la Seguridad Social?”

Mujer de la limpieza limpiando un cristal. (Freepik)

El creador de contenido Pablo Cés (@soypablocess) ha desatado una polémica en sus redes sociales a causa de una de sus últimas publicaciones en la red social TikTok. Dedicado a vídeos sobre su experiencia personal con las adicciones, las deudas financieras y la alabanza a los buenos hábitos de vida, Cés ha contado a sus seguidores lo que le ha ocurrido cuando acudía a entrevistar a una trabajadora para un puesto de limpieza.

“Mirad lo seria que es la gente”, comienza su alegato. “Acabo de quedar con una limpiadora, primer día, para explicarle cuál es su trabajo y no aparece. Pero luego la peña se queja de que no hay trabajo y me parece a mí que lo que no hay muchas veces son ganas de currar”, asegura el creador de contenido. “Hay mucha gente currante, hay gente que se esfuerza mucho, pero luego hay mucha gente que se queja y el problema son ellos mismos, que no ponen el trabajo. Falta mucha disciplina y menos queja”, concluye Ces.

La tesis se repite en un vídeo más largo de su canal de YouTube, publicado hace tres días, donde explica por qué, en su opinión, “la gente no encuentra trabajo en España”. Pese a las mejoras en las cifras de desempleo, todavía hay más de dos millones y medio de personas en paro.

Dudas contra el empresario: “¿Ya le habías dado de alta en la Seguridad Social?"

Pablo Cés (@soypablocess) en un reciente vídeo de TikTok.

El vídeo ha superado las 140.000 visitas en TikTok, pero las respuestas de sus seguidores no han sido muy positivas. Muchos usuarios se han lanzado a cuestionar las condiciones laborales que ofrecía Cés y han defendido que la trabajadora tenía la opción de retirarse cuando quisiera.

“¿Ya le habías dado de alta en la Seguridad Social? ¿O es que no firmó el contrato antes?“, preguntan algunos de los espectadores. ”¿También le explicaste cuál era su sueldo? ¿Sus derechos? ¿O es que era una prueba gratuita para ver si limpia bien?“, preguntan otros, mientras apuntan a que quizá sea el sueldo que ofrece el problema y la razón por la que la trabajadora no se ha presentado a la cita.

Los trabajos de limpieza, comúnmente llevados a cabo por mujeres, son esenciales en la sociedad, pero suelen ser de los peor remunerados del mercado laboral. Si en España el salario medio anual se sitúa en los 26.948,87 euros, según datos del INE de 2024, el personal de limpieza cobra un promedio de 17.863 euros anuales, unos nueve euros la hora, según calcula el portal web Talent.com. A ello se le une unas condiciones de trabajo duras, que en algunos casos terminan por generar problemas de salud a los trabajadores, muchas veces no reconocidas como enfermedades laborales por la Seguridad Social. “Hay muchísimas ganas, pero los contratos son precarios, así como los sueldos”, aventuran los seguidores de Cés.

Sin embargo, hay algunos usuarios que han salido en defensa del creador de contenido: "Mucho hate, pero lo correcto es avisar si no puedes ir y respetar el tiempo de las personas”, escriben en los comentarios los más favorables a las reflexiones de Cés.