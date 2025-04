Punto Nemo, el thriller que están comparado con Lost llegó a Prime Video

Punto Nemo es una serie de thriller y ciencia ficción de producción hispano-portuguesa. (Prime Video)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Las series favoritas del momento

Punto Nemo

Los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española, se embarcan en un buque para investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una fuerte tormenta les arrastrará hasta una isla situada en los confines del planeta. Un lugar antes habitado por militares rusos, que pondrá a prueba sus habilidades y conocimientos para sobrevivir e intentar salir del Punto Nemo, un lugar lleno de misterios y peligros al acecho.

Dulceida al desnudo

La docuserie muestra cómo es el día a día de la famosa influencer Dulceida en el ámbito profesional y personal, intentando descubrir la faceta más íntima de la persona que está tras el personaje de Dulceida: Aida Domenech. Además, profundizará en las claves de su éxito y cómo ha sabido utilizar las redes sociales para conectar con el público, tanto español como internacional, gracias a su naturalidad y cercanía.

La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

The Bondsman

Hub Halloran, un cazarrecompensas asesinado, es resucitado por el diablo para cazar demonios que se han escapado de la prisión del infierno. Persiguiendo a esos demonios con la ayuda y el impedimento de su familia desunida, Hub descubre cómo sus propios pecados condenaron su alma, lo que le empuja a buscar una segunda oportunidad en la vida, el amor y la música country.

Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

La Casa de David (House of David)

Narra el desarollo del personaje bíblico David, que acaba convirtiéndose en el rey más célebre de Israel. El una vez poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. Por orden de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como nuevo rey. Cuando un líder cae, otro debe surgir.

Criminales de lujo (Carjackers) (Carjackers)

Por el día, son invisibles: aparcacoches, recepcionistas y camareros de un hotel de lujo. Por la noche, son criminales, una banda de conductores expertos que asalta a clientes ricos en sus coches. Justo cuando planean su último golpe, la directora del hotel contrata a un sicario despiadado para detenerlos. El peligro les acecha, ¿conseguirán Nora, Zoé, Steve y Prestance dar su mayor golpe?

Estambul: Unidad de homicidios (Mordkommission Istanbul)

El detective Mehmet Ozakin (Erol Sander) es un policía de Estambul que libra constantemente una batalla en dos frentes: contra los criminales de la ciudad y contra la pereza burocrática de sus compatriotas.

La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

Series y películas de Prime Video

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.