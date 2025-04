Subida de precios y encarecimiento de hipotecas y préstamos: los efectos del ‘trumpazo’ en el bolsillo de los españoles

Donald Trump. (Montaje Infobae)

La decisión de Donal Trump de imponer a la Unión Europea aranceles generalizados del 20% penalizará la economía española con una reducción de las exportaciones a Estados Unidos del 14,3%, según cálculos de la Cámara de Comercio en España. Unas exportaciones que en 2024 superaron los 18.000 millones de euros y que con los nuevos aranceles supondrá un sobrecosto de 3.600 millones, lo que tendrá consecuencias. Y es que, aunque las ventas de España a Estados Unidos representan menos del 5% de las exportaciones totales de nuestro país, hay sectores que se verán afectados como el agroalimentario, sobre todo los subsectores del vino y el aceite, y el de bienes de equipo, principalmente maquinaria, material eléctrico, equipos electrónicos y motores, cuyas empresas sufrirán en sus balances los efectos del ‘trumpazo’.

No serán las únicas. Otros damnificados son los ciudadanos que experimentarán cómo la criticada decisión de Trump penaliza sus bolsillos encareciendo el precio de determinados productos y servicios y subiendo sus hipotecas y el interés de los préstamos que contraten. Los precios que primero subirán, auguran los analistas, son los de los productos y servicios procedentes de Estados Unidos si, finalmente, la UE decide decantarse por el ojo por ojo y eleva también de forma generalizada los aranceles a la primera potencia económica del mundo.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de este riesgo e incide en que si la UE generaliza los aranceles a Estados Unidos “tendrá consecuencias negativas para todos los consumidores sin excepción”. A su juicio, el efecto más directo e inmediato será la subida de precios de los productos importados directamente de USA. Pero no solo de ellos. Los fabricados en Europa también pueden verse afectados si dependen de componentes o materias primas importadas que pasen a estar sujetas a aranceles, lo que puede “provocar un incremento general de los precios, que empobrecen a todos los consumidores, incluso aunque no se compren directamente productos importados”, advierten fuentes de la OCU.

Otro factor a tener en cuenta es que el incremento de los costes de producción en sectores como el agrícola o el industrial puede encarecer a la cesta de la compra. Una subida que “va a afectar más a los consumidores en situación de vulnerabilidad económica”, señalan fuentes de la organización.

Von der Leyen: los nuevos aranceles de EEUU son "un duro golpe para la economía mundial".

Escasez de productos

Los ciudadanos no solo tendrán que pagar más por determinados productos sino que habrá algunos que no podrán encontrar porque escaseen. “Los aranceles van a suponer una menor variedad de productos al alcance de los consumidores, reduciendo la oferta y su capacidad de elección”, señalan desde OCU. Esto es debido a que algunas marcas o fabricantes podrían optar por retirar sus productos del mercado europeo si los aranceles hacen que su comercialización no sea rentable, lo que “puede reducir las opciones disponibles para los consumidores en sectores como la tecnología, la moda o la alimentación”.

También pueden originarse retrasos en las entregas de artículos o una escasez temporal, debido a que los aranceles pueden afectar a los productos finales que llegan a las tiendas, pero también a los intermedios que utilizan los fabricantes para integrarlos en su proceso productivo.

“Si los aranceles se imponen a componentes como microchips o baterías, podrían repetirse situaciones como las que vivimos durante la pandemia: esperas más largas para recibir un móvil, un coche o un electrodoméstico, e, incluso, precios más altos por menor disponibilidad”, señalan las mismas fuentes.

Nueva subida de las hipotecas

La estrategia proteccionista de Trump también podría generar consecuencias negativas para los actuales y futuros hipotecados si el Banco Central Europeo decide no continuar con su política de bajada de tipos de interés al subir la inflación. Hasta ahora todo indicaba que iba a seguir recortando el precio del dinero tras conseguir doblegar la inflación de la zona euro muy cerca de su objetivo del 2% y cerrar marzo en el 2,2%, su nivel más bajo en cuatro meses. La presidenta del BCE Christine Lagarde ya ha advertido de este riesgo: un arancel impuesto por EE.UU. podría reducir el PIB de la zona del euro y subir la inflación durante el primer año en el caso de que la UE tome represalias similares.

En este escenario, los analistas aseguran que los responsables del eurobanco se pensarán mucho si bajan los tipos o no en su reunión del 17 de abril, después de que en marzo los recortaran por quinto mes consecutivo hasta situarlos en el 2,5%, la tasa más baja desde hace más de dos años. Ahora, la incertidumbre generada con las trabas económicas impuestas por Trump “puede frenar el movimiento a la baja del guardián del euro”, aseguran, lo que perjudicaría a los hipotecados que verían como el interés de sus hipotecas no se reduce y el euríbor detiene su descenso. Otros afectados serían los que vayan a contratar una hipoteca o un préstamo, ya que si el precio del dinero no baja, el interés que les cobra el banco tampoco lo hará.

Evolución del euríbor en el último año

Autónomos, el eslabón débil

Otros de los perjudicados por el nuevo inquilino de la Casa Blanca son los trabajadores por cuenta propia. Según Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la imposición arancelaria “pondrá en serios aprietos a miles de autónomos que serán los grandes damnificados de este conflicto comercial”. Los más perjudicados serán, en su opinión, los que operan en sectores estratégicos como la agricultura, el sector del mar, la industria alimentaria, la automoción, el turismo y los servicios auxiliares a empresas.

“Muchos de estos trabajadores por cuenta propia dependen directa o indirectamente de las relaciones comerciales con Estados Unidos y, por tanto, se verán gravemente afectados por estas medidas proteccionistas”.