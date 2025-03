VIOLETA (’OT′) empieza de cero con ‘III. OJALÁ’: “La manera de tener un proyecto que tenga sentido es ser coherente y hacer lo que sale de ti”

VIOLETA en 'III. OJALÁ'. (Cortesía de Universal Music Spain)

El aura de misterio que rodea al proyecto de VIOLETA, el nombre artístico de Violeta Hódar (Motril, Granada, 2001), no es casualidad. Lleva tiempo gestándose. La artista granadina salió hace un año y tres meses de la academia de Operación Triunfo 2023 y, pese a no llegar a la final y ser la sexta expulsada, eso no le ha impedido alzarse como una de las triunfitas con más seguidores de su edición. Desde febrero del año pasado ha lanzado El x venir, LIBERTÁ y Palmas y desamores, pero es ahora cuando la artista quiere inaugurar oficialmente su carrera. Este 28 de marzo ha arrancado con III. OJALÁ, su “renacer” y la puerta de entrada a lo que será su proyecto musical. Un punto y aparte frente a todo lo que ha hecho antes. “Es una canción que representa esa transformación, ese crecimiento y todas las horas de trabajo que he invertido en el estudio. Es el comienzo de un nuevo camino que se abre con fuerza”, señala.

Este secretismo se ha vertido a cuentagotas durante los últimos meses. El próximo 10, 16 y 23 de mayo, en Madrid, Granada y Barcelona, respectivamente, tendrá lugar la llamada “experiencia Violeta” que ha organizado. La granadina puso entradas a la venta de lo que será “una experiencia exclusiva de su nuevo proyecto” el pasado febrero y lo agotó todo en cuestión de minutos. Por ahora, no se sabe dónde será —en su página web figura secret venue, ‘lugar secreto’, en inglés—. En su entrevista con Infobae España, Hódar confirma que “la experiencia será la presentación de ese álbum”, como sus fans venían especulando. “Pasarán muchas cosas que desvelen un poco el universo [de lo que será el debut]”, añade. Sentada en uno de los sillones de la primera planta del UMusic Hotel de Madrid, la cantante de 24 años, y que antes de su salto a la fama estudió y ejerció de periodista, se explaya con calma sobre su nuevo single, el valor que le da al arte, sus fans y el futuro que tiene por delante. Eso sí, sin abandonar el misterio.

-Pregunta. Con El x venir, LIBERTÁ y Palmas y desamores cerrabas una etapa y aquí comienzas otra. ¿Qué se abre con Ojalá?

-Respuesta. Ojalá es la primera canción que se ve de este universo que llevo creando todo este tiempo. Es el primer single de un álbum que ya está listo y que saldrá dentro de relativamente poco. Es un sonido que no había desarrollado anteriormente, es diferente y nuevo. Hay un hilo conductor que engloba todas esas canciones que están dentro del proyecto. Es como la primera pista de lo que se viene y de esa historia que se contará. Por eso decía que se cierra una etapa. Ahora empieza una nueva, todo relacionado con el álbum y no tiene nada que ver con lo que se ha visto antes.

-P. Encima también tienes nuevo look, con las cejas y el flequillo. ¿Qué quieres transmitir con esta nueva Violeta?

-R: A mí me encanta jugar. No es tanto como algo que quiera transmitir, que evidentemente va también de la mano ligado al proyecto. La estética tiene un gran peso porque sigue siendo parte de una creación artística, es una expresión más. Importa mucho en el proyecto y, como veréis más adelante, así lo permite el álbum por toda la conceptualización. La verdad es que estoy en un momento en el que estoy jugando muchísimo. Estoy también experimentando y me gusta hacer ver nuevas Violetas. Todo el mundo tiene quizás una imagen de lo que soy yo, pero eso va variando, va transformándose y evolucionando.

“Todo lo anterior han sido singles y ha sido una forma también de probar, de entrar al estudio, ver que con qué me siento cómoda. Siento que mi gran presentación viene ahora con el álbum y con ‘Ojalá'.”

-P: De hecho, al final de la canción se escucha varias veces la palabra “renacer”. ¿Van por ahí los tiros también?

-R: Sí, literalmente. Yo realmente siento que es mi renacer. Es verdad que la gente ya me conoce de alguna manera, pero es el primer proyecto que presento. Es mi obra y siento que la presento ahora. Todo lo anterior han sido singles y ha sido una forma también de probar, de entrar al estudio, ver con qué me siento cómoda. Siento que mi gran presentación viene ahora con el álbum y con Ojalá, que al final es el primer single de esa nueva etapa, de un universo nuevo que he creado y de, para mí, la Violeta artista.

-P: La portada también tira un poco por ahí. Apareces tú con una máscara de ti misma. ¿Cómo surge?

-R: Está totalmente pensada y tiene un por qué y es que Ojalá forma parte de una historia. Al final es la primera canción que se descubre de ese universo que he creado, pero hay una historia que engloba el resto de canciones y que forman una historia común. Efectivamente, la portada, y sin aventurarme a decirte demasiado, representa una máscara de mí misma. Es el principio de algo y su fin.

-P: Entrando en materia, ¿Ojalá qué cuenta? ¿Cómo la definirías?

-R: La canción la definiría como parte de un nuevo sonido de Violeta. Creo que nada de lo que he sacado antes realmente se asemeja a Ojalá, es mucho más fresco, más internacional también y con unas influencias diferentes a las que he tenido en los singles previos. El videoclip deja ver una nueva estética que va muy ligada al nuevo proyecto y a todo lo que está por venir. Y sin contarte mucho la trama, porque si te digo qué cuenta Ojalá te cuento el proyecto, sí te puedo decir que es una canción que trata sobre el amor plenamente genuino y sin esa parte egoísta. Como de amor sin propiedad. “Te quiero tanto que pese a que no podamos estar juntos o juntas, quiero que sea feliz, sea con otra persona, sea con quien seas”. Es el amor sin egoísmo.

-P: Igual no puedes responder a esta pregunta pero he leído que tus padres, cuando tu madre estaba embarazada de ti, fueron a ver La Traviata —ópera de Giuseppe Verdi basada en La Dama de las camelias de Alejandro Dumas— y te llamaron Violeta, como la protagonista. Ojalá lleva el número tres delante, como el último acto. ¿Va por ahí encaminado tu futuro musical?

-R: Yo dejo libre albedrío para que la gente haga conjeturas. Y hay muchas cosas que he leído que se acercan mucho. Esto es lo que puedo decir por ahora.

VIOLETA (Violeta Hódar) en su entrevista con 'Infobae España' en el UMusic Hotel de Madrid, el miércoles 26 de marzo de 2025. (Noelia Tabanera)

-P: El x venir tenía varias referencias a Federico García Lorca. ¿Qué importancia tiene el arte para ti, tanto a nivel personal como a nivel artístico?

-R: Toda. No concibo la creación sin la inspiración. Cuando creas, te estás inspirando en otras cosas. Al final eres tú y tus circunstancias, todo lo que has bebido, consumido, te ha llenado, te ha inspirado y te ha hecho sentir a lo largo de toda tu vida. El momento en el que creo, sin pretenderlo, tiro de todas esas referencias que forman parte de mí y que me han hecho sentir cosas.

Para mí el arte, junto al amor en todas sus vertientes, es lo más bonito que hay y lo que más me hace sentir. Cuando yo estoy haciendo lo que me gusta, que es crear y que en realidad también es hacer sentir a otras personas, tiro de todo lo que a mí me ha movido. Al final hay conexiones y sentimientos que nos unen a todos y que forman parte de una experiencia común, vital y humana. Te guste lo que te guste, escuches lo que escuches, veas lo que veas, te guste más el arte o la pintura, al final hay cosas que forman parte del ser humano y que nos mueven a todos. Y sí, para mí el arte es emoción y la emoción forma parte de todo y no puedo evitar tirar de ella cuando creo.

-P: La canción la compones con Núria Sagalés, Sofía Lafuente y Valentina López “Kuinvi”, que también produce —recientemente ha producido Segundo Intento de Aitana, por poner un ejemplo—. Es bastante poco inusual que un equipo esté formado por su mayoría mujeres, en este caso es al completo. Esta industria está muy masculinizada. ¿Es algo a lo que le das mucho peso o surgió de manera muy natural?

-R: Yo siempre le he dado peso y desde que entré en Universal con mi equipo de trabajo dije que a mí me gustaría trabajar con mujeres. Creo que al final escribir y contar historias es algo tan personal que yo me siento más cómoda haciéndolo con ellas. Creo que se pone encima de la mesa una sensibilidad diferente. En la industria de la música hay muchísimas mujeres, lo que pasa es que a muchas no se les da las oportunidades que se le dan a los hombres. Talento hay a raudales y hay muchísimas mujeres con muchísimo talento. Es una industria que a veces valida mucho esa posición masculina y esa figura de poder que tiene el hombre en muchos planos de la vida y en campos profesionales. Pero es verdad que en la música pasa mucho.

No es que me sienta orgullosa, es que me sale natural tirar de mujeres porque me he criado así, porque las admiro. Trabajo con quienes tienen muchísimo talento, no es porque sean mujeres, es porque son increíblemente talentosas y que hacen su trabajo increíblemente bien. A veces parece que pesa más tu género a que tengas talento.

-P: Cuando estrenaste el adelanto leí a un par de personas decir que les recordabas a Judeline. ¿Cómo crees que influyen tus raíces andaluzas en tu proyecto?

-R: Yo soy andaluza y todo lo que ha formado parte de mi vida hasta que me he mudado fuera de Andalucía ha sido andaluz. Siempre he tenido, evidentemente, referencias muy internacionales, porque yo de pequeña escuchaba mucha música que no era española, pero forma parte de mi identidad. Me hace mucha ilusión pensar eso y que haya gente que vea ese bagaje cultural que forma parte de mi identidad, porque me siento muy orgullosa de ser de donde soy. Siento que soy de una tierra de talento, de cultura y de sentir, de cariño, de calor, de amor. Y eso me hace tremendamente orgullosa. Eso de manera sola o intrínseca sale en el proyecto, no es que pretenda que deba sonar a Andalucía. Al final soy andaluza y creo que se refleja en lo que hago de forma natural, nada pretencioso.

“Es una industria que a veces valida mucho esa posición masculina y esa figura de poder que tiene el hombre en muchos planos de la vida. A veces parece que pesa más tu género a que tengas talento”

-P: El videoclip de LIBERTÁ es mucho más narrativo y el de Palmas y desamores es más estético. ¿Cómo definirías el de Ojalá?

-R: Qué buena pregunta... (y tras unos 15 segundos de silencio, pensando, tiene clara su respuesta). Lo definiría como un renacer.

-P: Saliste de OT en enero del año pasado, hace ya un año y tres meses ¿Cómo ha sido el proceso de buscarte como artista en todo este tiempo?

-R: Ha sido como un poco dejarme ser. Llevo soñando con esto muchísimos años, y cuando me lo imaginaba de pequeña o no tan pequeña, a lo mejor 17 años, yo pensaba: “Dios mío, con la cantidad de música que escucho y lo diferente que es, ¿cuando haga algo, cómo será?” Porque yo escucho Jorja Smith, Drake, Lole y Manuel y J Balvin. El abanico era muy amplio. Me daba un poco miedo que fuese “una canción así y otra así” y de manera natural me he dado cuenta de que realmente todo lo que he hecho, incluso cosas que no saldrán porque han sido canciones que a lo mejor no entran dentro de este proyecto, todas suenan a mí.

Recuerdo tener conversaciones con gente que trabajaba conmigo y que nada más salir, me decían: “Buah, has hecho como diez sesiones y todas suenan muy a ti, aunque sean canciones muy diferentes y hayan sido las diez primeras canciones que hayas hecho en tu vida”. Eso la verdad me parece guay porque creo que la mayor manera de tener un proyecto que tenga sentido es ser coherente contigo mismo y hacer realmente lo que sale de tí. Creo que he hecho eso en todo momento y para mí la prioridad es ser honesta conmigo misma y hacer cosas con las que yo me sienta cómoda. Y creo que así ha sido.

Mala Rodríguez, cantante de rap, en entrevista con Infobae España.

Desde que salí de Operación Triunfo mi mayor foco era aprender mucho, ser una esponjita que absorbía todo. Al final yo nunca me he dedicado a esto, nunca he estado en un estudio hasta que salí de OT. Era un nuevo universo para mí y tenía que aprender todo lo que podía y también desaprender, porque al final crear es dejarte ser libre.

-P: ¿Dirías que desde que entraste a OT hasta ahora ha habido una evolución a nivel musical y a nivel personal?

-R: Sí, 100%. O sea, yo he descubierto como un camino. Yo siempre sabía las cosas que me gustaban, las cosas que no, por donde yo intuía que podía ir la cosa. Pero he aprendido mucho también de mí misma, de la industria, de cómo se trabaja, pero también de cómo yo trabajo, con qué me siento cómoda, cuál es mi proceso creativo. Noto una diferencia a cuando escucho la música que hacía al principio a lo que he hecho ahora al final. Veo una evolución muy diferente y creo que eso lo va a percibir la gente cuando salga el álbum. Hay una evolución.

-P: Hablando del álbum, ¿algo que puedas avanzar? Estuviste en Lleida con Gara Durán y Barry B, también te fuiste a Miami... ¿Cómo ha sido el proceso del álbum en todo este tiempo?

-R: Ha sido [un proceso] muy largo y muy corto a la vez. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto, ya no solo de manera física, también en mi cabeza imaginando y creando, y lo he disfrutado muchísimo. Lo que más me gusta es la parte creativa y me da pena que ya está llegando a su fin. Al final cuando se comparte forma parte del mundo y yo paso casi a ser espectadora. Todo el proceso ha sido muy bonito, la verdad, y ha sido muy fructífero. He aprendido mucho, me he rodeado de gente que me inspira y que me han llevado a nuevos sitios.

-P: ¿Y cómo eliges el single? ¿Te inclinas por el sonido o por el mensaje? ¿Cómo lo decides?

-R: Con Ójalá sentí que era un conjunto de todo. Tenía un pálpito. Es una canción que me encanta y desde que la hice siempre me ha llenado mucho y me ha hecho sentir muchas cosas. Creo que tenía sentido en cuanto al proyecto y ya se entenderá más adelante, pero tiene sentido que sea el primero por esa parte emocional y de corazonada. Creo que cuando tú tienes una corazonada hay que hacerle caso.

VIOLETA (Violeta Hódar) en su entrevista con Infobae España en el UMusic Hotel de Madrid, el miércoles 26 de marzo de 2025. (Noelia Tabanera)

-P: Entiendo que las tres canciones que tienes no van a estar en el disco... ¿O las vas a meter?

-R: Las que están fuera [El x venir, LIBERTÁ y Palmas y desamores] no irán en el disco. Todo lo que venga ahora será nuevo.

-P: Me han dicho que te pregunte por Condena, que la cantaste en el Coca-Cola Music Experience (CCME) 2024 el pasado septiembre. ¿Va a estar o tampoco?

-R: (Mirando fijamente al móvil que graba esta entrevista, como si estuviera cara a cara con una fan, responde). Parece que no va a estar, chicas.... Pero no está perdida. Las canciones al final se quedan ahí. Una vez que están hechas, están hechas, y eso no lo quita nadie nunca. Quién sabe si en algún momento saldrá.

-P: Ahora el 10, 16 y 23 de mayo tiene lugar la experiencia que has organizado. Está todo sold out sin saber qué es. ¿Cómo es lo de tener seguidores tan fieles?

-R: Pues es una suerte, la verdad. Me siento completamente afortunada y agradecida, y por eso también tengo ganas de que salga el proyecto. Es algo en lo que llevo mucho tiempo trabajando, me he esforzado mucho y he pasado noches sin dormir. Me ha llevado tantos quebraderos de cabeza que, por fin, forme parte también de ellas y de toda esta gente que al final me está acompañando, que tiene esa fe ciega en mí, sin saber por dónde va la cosa, aunque lo puedan intuir... Es un regalo para mí, este ha sido siempre mi sueño. También quiero que sea un regalo para todas esas personas que siguen esperándome y creo que merecen un trabajo a la altura de sus expectativas. Yo no sé trabajar de forma sin sentido y sacar canciones porque sí. La gente se merece un buen trabajo y un buen resultado. Al final esa introspección y esa investigación propia en cuanto a sonido, a forma de expresión, se va a reflejar en el resultado y yo me siento mucho más cómoda haciéndolo así.

“Quiero que sea un regalo para todas esas personas que siguen esperándome y creo que merecen un trabajo a la altura de sus expectativas”

-P: ¿Algo que avanzar de lo que va a ocurrir?

-R: La experiencia será la presentación de ese álbum y pasarán muchas cosas que desvelen un poco el universo.

-P: Última pregunta, si tuvieses que definir lo que se viene ahora que no fuese renacer, qué palabra usarías?

-R: Violeta.