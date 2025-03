La Guardia Civil alerta de un nuevo tipo de ciberestafa: no te fíes de los mensajes de texto

Correos electrónicos y llamadas telefónicas de desconocidos (Foto: Zacharie Scheurer/dpa)

Las ciberestafas se han convertido en uno de delitos más habituales de la actualidad. Supone menos riesgo para quien lo comete, pues no tiene que poner en peligro su integridad física. Pueden realizarse auténticos robos y atracos de gran nivel a través de internet y consiguiendo acceso a cuentas bancarias.

Las fuerzas de seguridad han tenido que adaptarse a esta nueva tendencia. Los sistemas de seguridad, los seguimientos a los hackers o las investigaciones en línea son algunos de los aspectos en los que los distintos cuerpos están invirtiendo en los últimos años. La seguridad digital se ha convertido en un factor clave.

Más allá de las propias estrategias y herramientas que llevan a cabo o emplean, las fuerzas de seguridad también tratan de integrar el cuidado y la vigilancia a los ciudadanos. En redes sociales, advierten de posibles estafas y dan consejos. En uno de sus últimos vídeos, la Guardia Civil ha alertado de un tipo de ciberestafa muy común.

Detenido un ciberdelincuente en Calpe (Alicante)

El peligro del smishing

El fraude que ha explicado un agente en el perfil de TikTok de la Guardia Civil es el smishing. Se basa en el envío de un mensaje de texto donde fingen ser una entidad bancaria para acabar consiguiendo datos bancarios del usuario. Envían el mensaje a un alto volumen de usuarios, buscando que alguno muerda el anzuelo.

El tipo de mensaje que suelen enviar es algo similar a “A partir del 30/04/2025 no puede utilizar su tarjeta, tiene que actualizar el nuevo sistema de seguridad web”. Aparece acompañado del nombre de una identidad, y un enlace donde supuestamente puedes realizar los cambios necesarios.

Algunas personas caen en la trampa al ver el nombre de su banco, pues piensan que se trata de una comunicación oficial de la entidad. Cuando esto ocurre, revelan los datos de sus cuentas, como contraseña o PIN, dando completo acceso a sus ahorros e ingresos a los delincuentes, que comienzan a realizar cargos o retiradas de dinero.

Comandaba los ‘Kelvin Security’, un grupo con más de 300 ataques de alto nivel a sus espaldas contra sectores estratégicos de más de 90 países en los últimos tres años.

Recomendaciones de la Guardia Civil

El agente que ha explicado esta técnica en el vídeo también ha relatado una serie de consejos que recomiendan a todos los ciudadanos seguir. Para empezar, ha afirmado que hay que extremar la preocupación con cualquier mensaje que se recibe, especialmente si es a través de un SMS, pues existen muchos intentos de estafa distintos.

Además, también debes analizar en profundidad el mensaje recibido, pues puedes detectar errores o detalles que desvelen que se trata de un fraude. Otro aspecto habitual en las estafas es la exigencia y la urgencia. Cuando en el texto incluyen oraciones que buscan acelerar al usuario y que actúe rápido y sin pensar, es muy posible que sea un fraude.

En tercer lugar, y el motivo más definitivo que ha comentado, es que las entidades bancarias no se comunican a través de esta mensajería. En caso de hacerlo, no solicitarían datos personales, pues no deben mostrarse en estas plataformas. No obstante, si el banco necesita que hagas algún cambio o gestión, se comunicará por llamada telefónica o, en algún caso, por correo electrónico.