Aparece la cabeza de un perro decapitado enfrente de su casa: “Superó cualquier límite imaginable para llegar a este punto”

Aparece decapitado un perro en Tenerife. (Imagen: Instagram)

En el municipio de Tegueste, en Tenerife, una familia ha sido víctima de un acto de crueldad animal que ha generado conmoción y repudio tanto a nivel local como nacional.

El miércoles 26 de marzo, al regresar del trabajo, una joven encontró en la puerta de su casa la cabeza de su perro, llamado Boli, completamente decapitada. Según la denuncia presentada, el acusado habría aprovechado la ausencia de la dueña para entrar en el hogar tras romper una ventana, tomar al animal y cometer el horrible acto.

La protectora de animales Adóptame4huellitas, que en su día había acogido a Boli antes de su adopción, manifestó su indignación. Según explicó la organización en sus redes sociales, el presunto responsable era el propietario del domicilio donde residía la dueña del perro, quien, aseguran, “les hacía la vida imposible”.

“Superó cualquier límite imaginable para llegar a este punto”, denunció su dueña. Además, explicaron que han compartido imágenes de lo sucedido, aunque reconocen que son de una dureza extrema y pueden herir sensibilidades.

Imágenes sensibles. Cabeza de perro decapitada. (Imagen: Instagram)

Derechos y protección de los animales

En relación con este caso, Cristo Gil, conocido defensor de los derechos animales, se pronunció en sus redes sociales, asegurando que es una de las situaciones más impactantes que ha visto: “Imagínate llegar a casa y verte la cabeza de tu perro en la puerta y no encontrar el cuerpo. Me he quedado paralizado”.

Según reflejó Gil, quien también fue contactado por la familia, estos decidieron viralizar las imágenes para “que se paguen las consecuencias”. “Es una barbaridad lo que se le hace a los animales en estas islas, no tengo palabras para describirlo”, lamentó el animalista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tegueste ha emitido un comunicado condenando enérgicamente los hechos y haciendo un llamado a la población para que colaboren con información que contribuya a esclarecer lo ocurrido. Julián Rodríguez, concejal de Bienestar Animal, ha explicado: “Este acto de violencia cometido contra un animal indefenso nos ha conmocionado profundamente como institución y comunidad”.

La autoridad local, además de expresar solidaridad con la familia afectada, destacó que el municipio cuenta con herramientas legales para tramitar denuncias relacionadas con la protección animal. “Seguiremos trabajando incansablemente para que hechos tan lamentables no se repitan”, apuntó el concejal.

El asesino no puede quedar impune

Mientras tanto, la protectora de animales y defensores de los derechos de los animales han iniciado acciones en busca de justicia. Una de ellas ha sido abrir una petición en la plataforma Change.org, para endurecer las leyes contra el maltrato animal en España.

En la descripción de la plataforma, aseguraron que “la crueldad hacia los animales debe ser castigada con toda la fuerza de la ley”. Frente a ello, manifestaron que no hay margen para la impunidad: “El asesino del perrito no puede quedar sin castigo”, declaró la protectora.

El presunto responsable ya había recibido denuncias por antecedentes de maltrato animal. Aunque la investigación sigue en curso, tanto la familia como organismos protectores insisten en que el caso debe marcar un precedente y convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra el maltrato animal en España.